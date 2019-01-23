Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Öker'e, Sabiha Gökçen'de gözaltı

Turgut Öker'in bugün Türkiye'den Avusturya'ya gitmek isterken İstanbul'da gözaltına alınmasıyla ilgili Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu açıklama yaptı.

Açıklamada, Öker'in Türkiye'den Avusturya'nın Viyana kentine uçmak üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 12:45'te gözaltına alındığı belirtildi.

Polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne götürülen Öker'in DHKPC üyeliğiyle suçlandığı, İzmir Savcılığı’nın bu yönde yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Almanya Yeşiller Partisi eski milletvekili avukat Memet Kılıç Twitter hesabı üzerinden AABK Onursal Başkanı Öker'in derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Avrupa Alevi Federasyonu onursal başkanı Sayın Turgut Öker bugün İstanbul’da havaalanında gözaltına alınmış. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!#TurgutÖker @Turgutoker pic.twitter.com/sCCnWEv13t — Av. Memet Kilic (@Memet_Kilic) 23 Ocak 2019

ALEVİLERİN DAVASINA GİDİYORDU

​Öker, Avusturya’da Aleviliğin resmi olarak 'İslam Yasası' çerçevesinde tanınmasına karşı Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun itirazı üzerine görülen davanın duruşmasına katılmak için yurtdışına çıkıyordu.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN' SİYASET YASAKLI

2016'da Maraş Katliamı'nın yıldönümünde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a "Günümüzün Yezid'i" ve "Senin elin kanlı" dediği için Nisan 2017’de 11 ay 20 gün ceza alan Öker'in 24 Haziran 2018 seçimleri için HDP'den adaylığı YSK tarafından 'cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle reddedildi.