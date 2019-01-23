3 yıldır işsiz olan 3 çocuk babası, belediye binasını kurşunladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası otoparkına öğle saatlerinde gelen Hızır K. adlı kişi, tabancasını çıkartarak Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamının bulunduğu 5. kata doğru ateş açtı.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalamak istediği Hızır K., tabancayı başına dayayarak intihar girişimde bulundu. Belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sonunda Hızır K., teslim oldu.
3 çocuk babası Hızır K.'nın 3 yıldır işsiz olduğu, girdiği bunalım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Hızır K.'nin zaman zaman belediyeye gelerek iş istediği belirtildi.
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