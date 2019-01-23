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17:59 23 Ocak 2019
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    Fahrettin Altun

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye ile çalışarak Menbiç yol haritasını daha fazla geçiktirmeden hayata geçirmeli

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof Dr. Fahrettin Altun Al Jazeera için kaleme aldığı makalede, "ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır" ifadelerine yer verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AP Photo /
    Trump ile görüşen Erdoğan: Türkiye, Menbiç'te güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Al Jazeera için bir makale kaleme aldı.

    "ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır" diyen Altun, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak, "ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun'un yazdığı makale şöyle:

    "Suriye iç savaşı, Obama yönetiminin 2015 yılında IŞİD terör örgütüyle mücadelede YPG'yi taşeron olarak kullanma kararından itibaren Türkiye-ABD ilişkilerinde temel anlaşmazlık alanı oldu.

    Obama'nın Suriye'deki IŞİD tehdidini ortadan kaldırmak için seçtiği yol, Türkiye'yi üç sebeple endişelendirdi.

    Fahrettin Altun
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu mesaj: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız
    Öncelikle YPG, 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de en az 40 bin insanı katleden PKK terör örgütünün Suriye koludur. Washington, Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturan bu örgütü eğitip donatarak NATO müttefikinin güvenlik endişelerini ciddiye almadığı mesajını verdi.

    'ABD'NİN UYGULADIĞI PLAN STRATEJİK ANLAMDA HATALIYDI'

    İlaveten ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasadışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı.

    Son olarak, ABD'nin uyguladığı plan stratejik anlamda hatalıydı. Zira Washington, sürecin hiçbir aşamasında aşırı sol, sosyalist bir ideolojiye bağlı olan YPG'nin sadakatinden emin olamadı.

    Bu sebeplerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Amerikan askerlerini Suriye'den çekme ve ülkesinin YPG terör örgütüyle işbirliğini sonlandırma kararı, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

    Öte yandan Trump yönetiminin kimi kesimler tarafından büyük bir hata yapmakla ve ABD'nin Suriye sahasındaki kazanımlarını geri çevirmekle itham edildiğini görüyoruz.

    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD'li emekli korgeneral Kimmitt: Trump'ın Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var
    Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararına yönelik eleştiriler, üç temel yanılgının üzerine inşa ediliyor.

    'ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 3 TEMEL YANILGI ÜZERİNE KURULU'

    Bunlardan ilki, YPG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda her zaman hakim güç olduğu yanılgısıdır. Esasen örgüt, Suriye iç savaşının ilk aşamalarında bu bölgelerin kontrolünü zorla ele geçirmiş ve Washington'un askeri yardımları sayesinde büyük bir toprak parçası üzerinde kontrol sağlamıştır.

    İkincisi, Türkiye'nin, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından bölgede 'Kürtleri katledeceği' yanılgısıdır. Bu iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Tam aksine, bugün birçok Suriyeli Kürt, Türkiye'yi bir güvenli liman olarak görmekte; kendi ülkelerinde faaliyet gösteren örgütlerden buraya sığınmaktadır. Nitekim Türkiye, IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği saldırılardan kaçan on binlerce Kürt, Hristiyan ve Yezidi mülteciye kapılarını açmıştır. Bugün bu mültecilerin çoğunun, YPG unsurlarından korktukları için köylerine (eğer hâlâ yerle bir edilmediyse) dönmekten çekindiklerine şahit oluyoruz.

    Son olarak, Trump'ın Suriye'den çekilme ve IŞİD ile mücadele sorumluluğunu Türkiye'ye devretme planını eleştirenlerin çoğu, Ankara'yı haksız bir şekilde saldırgan bir tutum içindeymiş gibi tasvir etmektedir. Tam aksine, Türkiye'nin planlarında teröristler, savaş koşullarında PKK terör örgütünün Suriye koluna katılmak zorunda kalan ılımlı unsurlar ve yerel halk arasında kesin bir ayrım yapılmaktadır.

    Serdar Kılıç
    © AA /
    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: McGurk, ABD yönetimlerini Suriye konusunda yanlış yönlendirdi
    Bizim Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak IŞİD terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir.

    Bu üç temel yanılgıya ek olarak, aralarında IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün de olduğu ABD'li bazı eski yetkililerin, Trump yönetiminin Suriye politikasını Amerikan çıkarlarını değil kendi karar ve uygulamalarını savunmak için eleştirdiğini görüyoruz.

    Trump'ın Suriye'den çekilme kararını protesto etmek amacıyla görevinden ayrılan McGurk, son günlerde ancak YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde önceden IŞİD kontrolünde olan topraklarda istikrarı sağlayabileceğini iddia etti. Ancak bölgede yaşanan güncel gelişmeler, ABD vatandaşlarının vergilerinden milyarlarca dolar destek alan YPG'nin IŞİD tehdidini ortadan kaldır(a)madığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz hafta dört Amerikan vatandaşı, IŞİD'in üstlendiği bir intihar saldırısı sonucunda Münbiç'te hayatını kaybetti. YPG unsurları, McGurk'ün de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililer tarafından verilen taahhütlere rağmen bu bölgeden çekilmeyi reddediyor.

    Suriye'nin Menbiç kentinde IŞİD'in ABD öncülüğündeki koalisyonun geçişi sırasında düzenlediği intihar saldırısı
    © AFP 2018 /
    ‘Menbiç saldırısında ABD'nin Suriye'den çekilmesini istemeyen CIA, İsrail, BAE veya Kürt grupların parmağı olabilir'

    'ABD, SURİYE'DEN ÇEKİLME SIRASINDA TSK İLE EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİ'

    Pazartesi günü ise YPG'nin kalelerinden biri olan Haseke bölgesinde bulunan ABD askerleri bir bombalı araç saldırısından kılpayı kurtuldu. Amerikan askerlerine yönelik saldırılarda yaşanan ani artış, YPG'nin, IŞİD tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen faaliyetleri durdurmadığı veya durduramadığı anlamına geliyor.

    ABD, Suriye'deki durumu kontrol altına almak için birkaç adım atmalıdır: Türkiye ile birlikte çalışarak Menbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalı, Amerikan güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde yapmalı ve Türkiye'nin terörden etkilenen yerlerde istikrarı sağlama ve yeniden inşa faaliyetlerini desteklemelidir."

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    Etiketler:
    Makale, ABD'nin Suriye'den çekilmesi, IŞİD, YPG, PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Fahrettin Altun, ABD, Suriye, Türkiye
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