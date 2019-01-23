MHP'de 21 belediye başkan adayını daha açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 21 belediye başkan adayının daha isimini açıkladı.

MHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

— Adıyaman'ın Gerger ilçesi Namık Kılıç

— Afyonkarahisar Bayat ilçesi Seyfettin Atacan

— Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Mustafa Gürel

— Giresun Alucra ilçesi Suat Aybar

— Elazığ Karakoçan ilçesi Selçuk Perdeci

— Hakkari Çukurca ilçesi Naci Sevinç

— Isparta Aksu ilçesi Süleyman Uzun

— Isparta Keçiborlu ilçesi Osman Gürsel Türksoy

— Isparta Sütçüler ilçesi Mustafa Rıdan Ertan

— Kastamonu Şenpazar ilçesi Mustafa Eğilmez

— Kütahya Simaz ilçesi Erat Efe

— Afyonkarahisar Şuhut Karadili Beldesi Abdullah Sarıtepe

— Elazığ Karakoçan Sarıcan Beldesi Erhan Keskin

— Giresun Yenesil Ören Beldesi Sabit Balcı

— Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Tezcan Yılmaz

— Hakkari Yüksekova Esendere Beldesi Seyfettin İlhan

— Siirt Pervari Beğendik Beldesi Sabri Solmaz

— Tokat Niksar Gökçeli Beldesi Atanur Acar

— Tokat Niksar Yazıcık Beldesi Ayhan Kayışkıran

— Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Beldesi İmran Karacabey

— Bartın Ulus Abidin Paşa Beldesi İsa Tuncer"