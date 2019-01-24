İsim benzerliğinden dolayı üniversite kadrosuna alınmadı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ali Hakkan ve avukat Gökçe Bolat, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın öyküsünü anlattıkları "Kaçak Saray / Kibir, İsraf, Hukuksuzluk" adlı bir kitap yazmıştı.
Oda Tv'nin haberine göre kitabın yazarlarından Ali Hakkan ile isim benzerliği bulunan Doç. Dr. Ali Hakan'ın, Kocaeli Üniversitesi'ne doçent kadrosu için yaptığı başvuru 'cumhurbaşkanına yönelik hakarete varan ifadelerin yer aldığı Kaçak Saray isimli eserin yazarı olduğu' iddiasıyla reddedildi.
Kitabın yazarlarından Tezcan Karakuş Candan, Kocaeli Üniversitesi'nin Doç. Dr. Ali Hakan'ın başvurusunu reddine dair yaptığı yazışmayı paylaştı. Candan, "Fişlemenin daniskası, üniversitenin hali pürmelali. Ali Hakkan ve Gökçe Bolat'la yazdığımız Kaçak Saray kitabı isim benzerliğinden Doç. Ali Hakan'a kadro verilmemiş. Türkiye hava kara deniz sahasında yakınlarımıza iş yok demek ki" diye tepki gösterdi.
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