'Meclis’teki garsonlar, eğitim için 5 yıldızlı otellere gönderiliyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında görev yapan garsonların, eğitim için beş yıldızlı otellere gönderildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun iddiasına göre, Meclis'te ilk kez garson ve aşçılara yönelik '5 yıldızlı otelde çalışma' uygulaması başlatıldı.

5 Şubat'a dek tatile giren Meclis'teki garson ve aşçılar, dönüşümlü olarak hizmet sektöründe bilgilerinin artması, daha iyi hizmet imkanı sunabilmeleri ve garsonluktaki mesleki tecrübelerini güncellemeleri amacıyla, Meclis yönetimince 5 yıldızlı otellere gönderiliyor.

Uygulama, Meclis yönetimi tarafından şöyle savunuluyor:

— Meclis'in yemekhanesinde 40 yılı aşkın süredir restorasyon, tadilat yapılmamış. Geçen yıl ise Meclis Lokantası tadilata girdi ve geliştirilerek, 5 yıldızlı otellerin mutfaklarıyla eşit hale getirildi. Daha iyi hizmet vermeye başladı.

Garsonlarımız ve aşçılarımız, hizmet sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek, insanlarla iletişimin daha güçlü kurulması, Meclis'e gelen yabancı konukların daha iyi ağırlanmasına imkân sağlanması, arkadaşlarımızın Meclis dışındaki gelişmelerle kendilerini yenilemeleri, hizmet sektörünün inceliklerini öğrenmeleri amacıyla, dönüşümlü olarak gönderiliyor.

Meclis'te görev yapan ve parlamento kartı taşıyan gazeteciler, daha önce Meclis Lokantası'ndan yemek yiyebilirken, uygulama ile birlikte lokanta, parlamento muhabirlerine kapatılmıştı.

Parlamento muhabirleri artık yemeklerini, Meclis Tören Salonu'nun altına yapılan ve girişinde iki yanda tuvalet bulunan lokantada yemek yiyor.