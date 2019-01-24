'AK Parti'de hayvan hakları çalışması hız kesti: Sıkıntının nedeni hapis cezası'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti'de sürdürülen havyan hakları teklifine yönelik çalışmada sıkıntı yaşanıyor. En büyük sorun hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere verilecek hapis cezasına ilişkin. Düzenlemenin seçimlerden sonraya kalmasından söz ediliyor.

© AA / Sercan Küçükşahin Köpeklerin saldırısında ölen öğrencinin cenazesinde 'hayvan hakları vaazı' gerginliği

Hayvan hakları savunucularının talep ettiği düzenmeleri hayata geçirmenin, bu hayvanların sokaklardan toplanması ve barınaklara alınması anlamına geleceğini savunanlar da bulunuyor. Her yerleşim yerine barınak yapmanın maliyeti nedeniyle bütçenin nasıl oluşturulacağı da başka bir tartışma konusunu oluşturuyor. Barınakların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getiriliyor. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi tartışılıyor.

Özellikle hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza da ayrı bir tartışma konusunu oluşturuyor. Bu suçun bir defa veya birden fazla işlenmesi durumunda cezanın oranı tartışılıyor. Ayrıca, bu suçun nasıl saptanacağı, taşrada husumet gibi nedenlerle haksız suçlamaların önüne nasıl geçileceği konusunda da orta yol bulunamadı.