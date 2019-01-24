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09:45 24 Ocak 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık

    Ankete göre İstanbul'da AK Parti ile CHP adayı arasında 2 puan fark var, Ankara'da yarış başa baş

    © AA /
    Türkiye
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    CHP’ye gelen ankete göre İstanbul’da AK Parti ile CHP adayı arasında 2 puan fark var. Ankara’da yarış başa baş görünürken Adana, Antalya’da CHP önde. İYİ Parti’ye gelen bir ankete göre ise iktidarın oyları düşüşte.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde sona gelindi. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Şubat başına kadar adayların tamamına yakınının ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme süreci devam ederken siyasi partilere de ilk anketler gelmeye başladı.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
    Avrasya Araştırma'dan 10 büyükşehir için anket: İstanbul bıçak sırtı, Ankara'da Yavaş açık ara önde
    CHP'den edinilen bilgiye göre adayların açıklandığı bazı illerle ilgili kamuoyu araştırmaları yapıldı. Buna göre AK Parti ile CHP'nin yarışacağı İstanbul'da 2 puanlık bir makas var. Anketlere göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 2 puan önde olduğu ifade ediliyor.

    CHP'den Mansur Yavaş ile AK Parti'den Mehmet Özhaseki'nin yarışacağı Ankara'da sonuçlar şimdilik başa baş görünüyor. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'den 4 puan, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in AK Parti'nin adayı Menderes Türel'den 2 puan önde olduğu belirtiliyor.

    ANKETTE ‘89 TABLOSU'

    İstiklal Caddesi - 2009
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
    Piar’dan üç büyükşehir için anket: İstanbul’da AK Parti ve CHP başa baş
    İYİ Parti'ye gelen son ankette ise iktidar oylarında ciddi kayıp görülüyor. Bir İYİ Parti yetkilisi, 56 bin seçmenle yapılan bu ankette ANAP'ın çok sayıda belediyeyi kaybettiği 1989 seçimlerindeki gibi bir tablonun görüldüğünü, iktidar partisinin çok ciddi oy kaybıyla karşı karşıya kalacağını gösterdiğini söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaklaşık 2 hafta önce yerel seçimlerle ilgili "umutsuzluğu doğru bulmadığını" belirterek, "Seçmen 1989'da olduğu gibi kulak çekecek ve bunu AK Parti seçmeni yapacak" demişti.

    KAMPANYALARA MART BAŞINDA HIZ VERİLECEK

    31 Mart yerel seçim takvimine göre belediye başkan adaylarının il, ilçe seçim kurullarına başvurusu 19 Şubat'ta yapılacak. YSK'nin incelemelerinin ardından adaylar 3 Mart'ta ilan edilerek kesinleşecek. Siyasi partilerin kampanya sürecine adaylar resmileştikten sonra, Mart ayı başında hız vermesi bekleniyor. Anketlerin de saha çalışmalarının ardından değişebileceği ifade ediliyor.

     

    Etiketler:
    anket, belediye, aday, yerel seçim, MHP, AK Parti, İYİ Parti, CHP, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ankara, İstanbul, Türkiye
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