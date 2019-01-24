Ankete göre İstanbul'da AK Parti ile CHP adayı arasında 2 puan fark var, Ankara'da yarış başa baş

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde sona gelindi. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Şubat başına kadar adayların tamamına yakınının ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme süreci devam ederken siyasi partilere de ilk anketler gelmeye başladı.
CHP'den Mansur Yavaş ile AK Parti'den Mehmet Özhaseki'nin yarışacağı Ankara'da sonuçlar şimdilik başa baş görünüyor. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'den 4 puan, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in AK Parti'nin adayı Menderes Türel'den 2 puan önde olduğu belirtiliyor.
ANKETTE ‘89 TABLOSU'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaklaşık 2 hafta önce yerel seçimlerle ilgili "umutsuzluğu doğru bulmadığını" belirterek, "Seçmen 1989'da olduğu gibi kulak çekecek ve bunu AK Parti seçmeni yapacak" demişti.
KAMPANYALARA MART BAŞINDA HIZ VERİLECEK
31 Mart yerel seçim takvimine göre belediye başkan adaylarının il, ilçe seçim kurullarına başvurusu 19 Şubat'ta yapılacak. YSK'nin incelemelerinin ardından adaylar 3 Mart'ta ilan edilerek kesinleşecek. Siyasi partilerin kampanya sürecine adaylar resmileştikten sonra, Mart ayı başında hız vermesi bekleniyor. Anketlerin de saha çalışmalarının ardından değişebileceği ifade ediliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)