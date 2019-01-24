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09:45 24 Ocak 2019
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    İstanbul, inşaat, konut

    İnatçı komşular imar barışını etkiliyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Kentsel dönüşümde olduğu gibi imar barışında da inatçı hak sahipleri süreci etkiliyor. 20 dairelik bir binada 1 kişi bile hayır derse imar barışı tamamlanamıyor.

    Milyonları ilgilendiren ve sorunlu yapılara yasallık kazandıran imar barışı 31 Aralık'ta sona ermesi beklenirken 6 daha uzatılırken kimi vatandaşlar için zorlu geçiyor. İmar barışında birinci aşamada başvuru yapıp ödeme yapan vatandaş yapı kayıt belgesini alıyor. Bu belge ile mülkiyet yasal hale geliyor, idari para cezası veya yıkım kararı ortadan kalkıyor.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İmar Barışı'nda süre uzatıldı
    Bu aşamaya bazı komşular katılmak istemeyince süreç tıkanıyor. İkinci aşamada ise ilk aşamada ödenen miktar kadar bedel ödenip tapu alınıyor. Bu aşamada da uzlaşma sorunu yaşanıyor. Çünkü bu işlemler için yasa 'yüzde 100 katılım' istiyor. 20 daireli bir apartmanda 1 kişi katılmazsa diğer 19 kişi de tapu yolunda çaresiz kalıyor.

    Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberinde görüşlerine yer verilen Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, ilk aşamada olan yapı kayıt belgesi alımında yüzde yüz anlaşma olmasa da ilerlemenin mümkün olduğunu söyledi. Çatalkaya, "Örneğin 10 daireli bir apartmanda 1 kişi dışında 9 kişi imar barışından faydalanmak istiyor. İşlemler yapılır, o ödeme yapmayan 1 kişinin de ödemesi diğer hak sahiplerince yapılır ve yapı kayıt belgesi alınır. Böylece ilgili yapı hakkında para cezası ya da yıkım kararı varsa bunlar kalkar. Sonra ödeme yapmayan kişi yerine ödeme yapan hak sahipleri ödedikleri tutar kadar bu kişiye icra takibi başlatır. Anlaşma yapmayan kişi o bedeli ödemezse evi elden gidebilir. 10 kişi adına tek kişi de aynı işlemleri yapabilir" dedi.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    İmar Barışı'na başvuru sayısı 9.5 milyon oldu
    Söz gelimi 15 malikli bir apartmanda 10 kişi istemezse diğer 5 kişi binanın tüm imar barışı bedelini ödemek zorunda kalıyor.

    TAPUDA SORUN ÇIKIYOR

    Uzmanlara göre asıl uzlaşma sorunu tapuda yaşanıyor. Çünkü bu aşamada 1 kişi dahi eksik olsa süreç ilerlemiyor. Bu konuda birçok örnekle karşılaştıklarını belirten Çatalkaya, "Şu an imar barışında ağırlık 1. aşamada. Birkaç ay sonra başvuru süresinde sona yaklaşınca ikinci aşamaya geçilecek ve bu tip sıkıntılar daha da artacak. Tek parsele birden fazla bina bulunması durumunda da aynı sorun var. Aynı parseldeki tüm hak sahiplerinden katılım isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

    İzmir, inşaat kazası
    © AA / Ömer Süt
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    DÜZENLEME PLANLANMIYOR

    İmar barışı için hazırlanan taslakta 3'te 2 çoğunlukla kat mülkiyeti kurulması maddesi yer alsa da bu madde çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belli bir oranla degil yüzde 100 katılımla imar barışı başvurusu istiyor. Vatandaşlardan sıkça bir düzenleme talebi gelse de bakanlığın bu konuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Ev Sahipliği, hak, komşu, Tapu, başvuru, İmar barışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye
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