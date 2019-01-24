Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, "Trump çekileceğini önce Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. Bu açıklamanın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı" dedi. Çavuşoğlu, "Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Ama kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı" ifadesini kullandı.

'ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİR'

Çavuşoğlu, gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. İki liderin sık sık görüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, devamında "Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil" açıklamasında bulundu.

'VERİLMİŞ BİR TAKVİM YOK'

Çavuşoğlu, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de "Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Buna göre Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.