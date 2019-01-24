Kayıt
11:19 24 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    bedelli askerlik

    Yeni askerlik sistemi: 600 lira maaş, sigorta, aileye yardım, iş kolaylığı

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 72

    Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemede bedelli askerliğin sürekli hale geleceği, yükümlü askerin 600 liraya kadar maaş alıp sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca ailesine destek sağlanacağı, tezkere sonrası işe girme kolaylığı sağlanacağı belirtildi.

    Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Moskova'ya giderken uçakta 'en yetkili isimlerle' konuştuğunu belirterek, üzerinde çalışılan yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili bilgiler aktardı.

    askerlik
    © AA / Mustafa Kamacı
    Tek tip askerlik geliyor: 3 ay zorunlu, 6 ay bedelli
    Her şeyden önce 'yükümlü askerlik' ile 'bedelli askerlik' seçeneğinin korunacağını belirten Müderrisoğlu, "Zira her yıl yaklaşık 700 bin genç askerlik çağına girerken, TSK'nın silah altına alması gereken yükümlü sayısı 400 bin civarında. Bu nedenle, askerlik hizmetini bedelli yapmak isteyenler ile yükümlü olarak tamamlamak isteyen gençlere farklı ekonomik ve sosyal imkânlar sunulacak" dedi.

    Müderrisoğlu, yeni sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra, TBMM'nin ve halkın gündemine geleceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

    * Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca 'sigortalanması' olacak.

    * Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

    * Gençler askerdeyken ailesine destek sağlanacak.

    * Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

    'KISA DÖNEM İÇİN 4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI ŞARTI KALDIRILACAK'

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
    Yeni askerlik sisteminde sona gelindi
    * Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

    * Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, 'Her Türk asker doğar ama kaçar!' biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

    * Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.

    İlgili konular:

    Bedelli askerlik geliri açıklandı
    Dövizle askerlik başvuruları başladı
    Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı
    Eşine bedelli askerlik kredisini çektirip boşanma davası açtı
    Etiketler:
    bedelli askerlik, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Recep Tayyip Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Despot' zırhlısı
    Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı
    Karikatür
    Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet