'Ülkücü gençlik Atatürk'ü sattırmaz' diyen Ülkü Ocakları, Bahçeli'ye Nutuk hediye etti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Ülkücü gençlik Atatürk'ü sattırmaz" kampanyası kapsamında 'Nutuk' hediye etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'Ülkücü gençlik Atatürk'ü sattırmaz' kampanyası kapsamında 'Nutuk' hediye etti.

Edinilen bilgiye göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen kampanya doğrultusunda Türkiye genelinde 1881 'Nutuk' dağıtmak için çalışma yürütüyor.

Ateş, bu kapsamda ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye, Atatürk'ün kutlu mücadelesini anlattığı 'Nutuk'u armağan etti.

MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sayın Akın Yavuz bey’e “Ülkücü Gençlik Atatürk’ü Sattırmaz” kampanyamız kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu hediye ettik. pic.twitter.com/OxUxntSFcO — Sinan Ateş (@sinanates16) January 23, 2019

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