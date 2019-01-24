Çavuşoğlu: Venezüella'da meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor, bu çok garip

Venezüella'da muhalif siyasetçi Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesini eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezüella'nın içişlerine karışmıştır. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum" dedi.

Venezüella'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarına karşı kendisini oluşturulacak geçici hükümetin devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kararını Kuzey ve Güney Amerika'dan birçok devlet tanıdığını açıkladı.

Guaido'nun geçici devlet başkanlığını ilk tanıyan devlet ABD oldu. Başkan Donald Trump'ın imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Venezüela Ulusal Meclisi, halk tarafından seçilen tek meşru hükümet organındaki rolü kapsamında ve anayasa uyarınca Nicolas Maduro'yu gayrimeşru ilan etmiştir ve devlet başkanlığı pozisyonu boşalmıştır" denildi.

'KAOSA NEDEN OLUR'

ABD'nin sürekli olarak Venezüella'nın iç işlerine katıldığı eleştirisinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşıyız. ABD sürekli olarak Venezüella'nın iç işlerine karışıyor. Cumhurbaşkanımız Maduro'yu arayıp desteğini iletti" dedi.

Katıldığı A Haber yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur" ifadesini kullandı.

Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıdı.