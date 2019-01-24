Çavuşoğlu: Venezüella'da meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor, bu çok garip

Guaido'nun geçici devlet başkanlığını ilk tanıyan devlet ABD oldu. Başkan Donald Trump'ın imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Venezüela Ulusal Meclisi, halk tarafından seçilen tek meşru hükümet organındaki rolü kapsamında ve anayasa uyarınca Nicolas Maduro'yu gayrimeşru ilan etmiştir ve devlet başkanlığı pozisyonu boşalmıştır" denildi.
'KAOSA NEDEN OLUR'
Katıldığı A Haber yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan Maduro'yu arayıp, desteğini iletti https://t.co/TK2VzxGmvF#WeAreMADURO pic.twitter.com/tTTDtBPjip— A Haber (@Ahaber) 24 января 2019 г.
Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıdı.
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