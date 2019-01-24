Şişli'de bir köpeği trafik tabelasına zincirleyip terk ettiler

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda trafik tabelasına bağlanarak terk edilmiş bir köpek görenlerin vicdanını sızlattı. Belediye ekiplerinin kurtardığı köpek rehabilitasyon merkezine götürüldü.

© AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK Evcil hayvanını sokağa terk edene yaptırım geliyor

Sabahın erken saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir trafik tabelasına zincirle bağlanarak terk edilen köpek, yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalışan vatandaşlara korkuyla saldırırdı.

Bunun üzerine vatandaşlar, köpeğe yardım edebilmek için belediye ekiplerine haber verdi.

Şişli Belediyesi'nin ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kıskaç ile korkudan saldırganlaşan hayvanı tutarak bağlı olduğu yerden kurtardı.

Soğuktan titrediği görülen hayvan, belediye ekiplerinin kontrolünde araca bindirilerek tedavisi yapılmak üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.