Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına ateş açan kişi, adliyeye sevk edildi: İşsizim, bunalımdayım

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına defalarca ateş eden şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde psikolojik problemleri olduğu, işsizlik sebebi ile bunalımda olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre 50 yaşındaki Hızır K. isimli bir şahıs, belediyenin otopark kısmına gelerek binaya 5 el ateş etti. Kurşunlardan birkaçı belediye binasının makam katındaki pencerelere isabet etti. Yaşanan olay sırasında içeride kimsenin olmaması sonucunda yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Hızır K.'yi ikna ederek silahını bırakmasını sağladıktan sonra gözaltına aldı.

İfadesinde psikolojik sorunlarının olduğunu iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hızır K., ifadesi alınmak üzere Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde psikolojik problemleri olduğunu ve işsizlik sebebi ile bunalımda olduğu için belediye binasına ateş ettiğini iddia ettiği öğrenilen şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.