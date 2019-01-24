Soylu: Devlet, yaya öncelikli trafik için eylem yapacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çevre illerin valileri ve davetliler katıldı.
— Birileri sürekli sisteme saldırıyor. Oysa bu sistem herkese lazımdır. Sistemin güvenirliği itibarı herkese lazımdır. Ve sisteme saldırmak, halkın iradesine, demokrasiye ve halkın iradesi sonucu tecelli eden iradeye saldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye'deki seçim sistemi, her aşamasına herkesin dahil olduğu bir sistemdir. Milletin kendisinin dahil olduğu bir sistemdir. Esasen güvenirliği de buradan gelir. Bunun güvenilir olduğunu, bugün şaibe iddialarında bulunanların kendileri de bilmektedir. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler.
'6 BİN 939 PERSONEL GÖREV YAPACAK'
— Bakanlık olarak öncelikle seçim güvenliğinin yönetimi noktasında etkin bir koordinasyon ve iletişim yapısı kurmaya odaklandık. Seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bakanlık merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında 'seçim koordinasyon komisyonu' oluşturduk. Bu komisyona her ildeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan 'seçim koordinasyon merkezleri' tarafından bilgi akışı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde toplam 6 bin 939 personel görevlendirdik ve bu personelin tamamına eğitim verdik.
'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'
Bakan Soylu, seçim güvenliğini, 'kampanya dönemi güvenliği', 'seçim günü güvenliği' ve 'oyların sayım güvenliği' olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:
— Kanuna aykırı veya izinsiz olarak bir stant açılmış da müdahale ediliyorsa, buradaki eksikliği belgelemeye, eksikliklerin tutanakla kayıt altına alınmasına, gerekirse video ile belgelemeye özen gösterilecektir. Hiçbir şekilde 'propaganda hakkının ihlali' gibi bir iddiaya mahal vermemeye gayret edilecektir. Ne bir adayın hakkının yenilmesine ne de bir provokasyona, hukuksuzluğa mahal verilmeyecektir. Yine bu kampanya döneminde yerel risk analizlerine ağırlık verilecektir. Yerelde birbiriyle çatışma tehlikesi bulunan grupların olup olmadığı; önceki seçimlerde yaşanan hadiselerin analizi gibi tüm veriler değerlendirilip bu seçim dönemine ilişkin bir tehdit haritası oluşturulacaktır.
Son 6 yılın seçim olayları incelendiğinde toplam olay sayısının özellikle seçim günü yoğunlaştığını belirten Bakan Soylu, "Yine son 6 seçim incelendiğinde olay sayısının mahalli idareler seçimlerinde nispeten arttığı görülüyor. Bu itibarla seçim günü sahil güvenlik personelimiz dahil olmak üzere 553 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yine aynı şekilde helikopter, insansız hava aracı, drone'larla seçim gününün güvenliğine azami özen gösterilecektir" diye konuştu.
'OY SAYIMI GÜVENLİĞİNE SEÇİM GÜNÜNDEN DE ÖNCE BAŞLAMAK LAZIM'
Bakan Soylu, sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin çağrısıyla görevli kolluk birimlerinin olay yerine giderek gerekli yasal işlemleri yapacağını söyledi. Bakan Soylu, seçim günü oy sayım güvenliği noktasında da tedbirlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi:
— Özellikle kameralarımızın durumu, çalışıp çalışmadıkları, görüş açıları, kayıt sistemleri kontrol edilerek seçim günü eksiksiz çalışıyor olmaları temin edilecektir. Daha önce de ifade ettim, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar, başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlarımızın hassasiyeti temin edilecektir. Yine sandık çevrelerinin aydınlatmalarına özen gösterilecek, bu noktada eksiklik varsa şimdiden tespitleri yapılıp seçim gününe kadar bunlar giderilecektir. Keza trafo, elektrik dağıtım tesisleri gibi yerlere sabotaj yapılması ihtimaline karşı da önlemler arttırılacaktır. Çünkü bu da geçmiş dönemlerde gündem konusu yapılmıştı. Seçim sonuçlarına tesir etmesi veya etmemesi önemli değildir, önemli olan bir aksaklığa meydan vermemektir.
Soylu, yaya öncelikli trafik uygulamasını önemsediklerini belirterek "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" diye konuştu.
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