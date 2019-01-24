Kayıt
12:54 24 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Partili Çelik: Hiçbir ülke Venezüella'ya başkan atayamaz, tam bir saçmalık

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini yineledi. Çelik, "Hiçbir ülke Venezüella'ya başkan atayamaz. Demokrasiyle yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye başkan atamaları tam bir saçmalık ve saldırganlıktır" dedi.

    AK Partili Çelik, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın bunu tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Venezüella’da devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı düzenlenen gösteriler
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    AK Partili Ünal: Maduro'yu tanımamak Venezüella halkını tanımamaktır
    Çelik, "Hiçbir ülke Venezüella'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı 'atayamaz.' Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye 'atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir" ifadesini kullandı.

    "Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine 'kırmızı halı serenler', kendi halkını katleden bir başkasıyla 'diyalog'tan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar" diyen Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

    ​"Atadıkları kişiye 'geçici devlet başkanı' ünvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak 'geçici devlet başkanı' tabiri. 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir.

    'ÖZGÜRLÜK IŞIĞI 'SİMON BOLİVAR YAŞASAYDI NASIL DAVRANIRDI' DİYE DÜŞÜNSÜNLER'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / STRINGER
    Kalın: Erdoğan, Maduro'ya 'Kardeşim, dik dur yanındayız' dedi
    Venezüella'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı' oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici' başkan atıyorlar. Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer 'yalan çağı' diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, 'atama' yoluyla 'geçici devlet başkanı tayin etmek' olurdu.

    Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır. Atama yoluyla Venezüella halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı 'Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı' diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."

    İlgili konular:

    Rusya, ABD'yi Venezüella'ya askeri müdahale konusunda uyardı
    Çin'den Venezüella açıklaması: Dış müdahaleye karşıyız
    AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Guaido'ya destek: Umarım tüm Avrupa Venezüella'daki demokratik güçlere destek verir
    AB'den Venezüella'da 'güvenilir ve özgür' seçim çağrısı
    Pompeo: Venezüella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz
    Çavuşoğlu: Venezüella'da meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor, bu çok garip
    Etiketler:
    AK Parti, Simon Bolivar, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Ömer Çelik, Türkiye, ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi.
    Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi
    Karikatür
    Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet