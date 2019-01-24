AK Partili Çelik: Hiçbir ülke Venezüella'ya başkan atayamaz, tam bir saçmalık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini yineledi. Çelik, "Hiçbir ülke Venezüella'ya başkan atayamaz. Demokrasiyle yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye başkan atamaları tam bir saçmalık ve saldırganlıktır" dedi.

AK Partili Çelik, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın bunu tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins AK Partili Ünal: Maduro'yu tanımamak Venezüella halkını tanımamaktır

Çelik, "Hiçbir ülke Venezüella'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı 'atayamaz.' Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye 'atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir" ifadesini kullandı.

"Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine 'kırmızı halı serenler', kendi halkını katleden bir başkasıyla 'diyalog'tan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar" diyen Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

1)Hiçbir ülke Venezuela’ya ya da başka ülkeye devlet başkanı “atayamaz.” Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye “atama” yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir — Ömer Çelik (@omerrcelik) 24 января 2019 г.

​"Atadıkları kişiye 'geçici devlet başkanı' ünvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak 'geçici devlet başkanı' tabiri. 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir.

'ÖZGÜRLÜK IŞIĞI 'SİMON BOLİVAR YAŞASAYDI NASIL DAVRANIRDI' DİYE DÜŞÜNSÜNLER'

Venezüella'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı' oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici' başkan atıyorlar. Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer 'yalan çağı' diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, 'atama' yoluyla 'geçici devlet başkanı tayin etmek' olurdu.

Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır. Atama yoluyla Venezüella halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı 'Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı' diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."