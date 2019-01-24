Kayıt
16:03 24 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yabancı ziyaretçi

    Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı
    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında kara, hava, deniz ve demir yolunu kullanarak 39 milyon 468 bin 492 yabancı Türkiye'ye giriş, 39 milyon 315 bin 104 kişi ise çıkış yaptı.

    Türkiye'ye 2013 ve 2014 yıllarında en çok Almanlar, Ruslar ve İngilizler giriş yaptı. Almanya, Rusya ve Bulgaristan vatandaşları 2015'te Türkiye'ye girişte ilk 3 sırayı alırken, 2016'da Almanya, Gürcistan ve Bulgaristan vatandaşları ilk 3 sırayı paylaştı.

    2017 VE 2018'DE EN ÇOK RUSLAR GELDİ

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı
    2017 yılında Türkiye'ye giriş yapan ülkeler arasında ilk sırada 4 yıl sonra değişiklik yaşandı. 2017'de Rusya 4 milyon 702 bin 482 kişiyle ilk sırada yer buldu. Almanya 3 milyon 519 bin 206 kişiyle ikinci, İran 2 milyon 497 bin 812 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

    Geçen yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi 2017'de olduğu gibi Rusya'dan geldi. Geçen yıl 5 milyon 986 bin 184 kişiyle Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya 4 milyon 489 bin 71 kişiyle ikinci, Bulgaristan 2 milyon 412 bin 45 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

    39 MİLYON YABANCI 

    Rus turist
    © Fotoğraf : DHA
    ATOR: Son 9 ayda Türkiye'ye giden Rus turist sayısı geçen yıldaki toplam sayıyı aştı
    Kara, hava, deniz ve demir yoluyla 2010 yılında 26 milyon 623 bin 911 yabancı Türkiye'ye giriş yaptı.

    Bu rakam 2011'de 29 milyon 93 bin 834, 2012'de 29 milyon 704 bin 394, 2013'te 32 milyon 865 bin 309, 2014'te 35 milyon 115 bin 789, 2015'te 34 milyon 633 bin 391, 2016'da 24 milyon 686 bin 471 kişi, 2017'de ise 32 milyon 58 bin 216 olarak kayıtlara geçti.

    Geçen yıl ise 39 milyon 468 bin 492 kişi Türkiye'ye giriş yaparken aynı dönemde ülkeden çıkış yapan yabancı sayısı ise 39 milyon 315 bin 104 oldu.

    İlgili konular:

    'Türkiye’deki otel fiyatları artarsa, Rus turist akışı 2019’da azalabilir'
    Antalya'ya en çok Rus turist geldi
    Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı
    Rus uzman: Türk lirasındaki değer kaybı Rus turist akışını etkilemez
    'Antalya’ya gelen Rus turist sayısı, temmuz ayı içerisinde azaldı'
    ATOR: Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 ayda neredeyse yüzde 50 arttı
    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Endonezya'da sel ve heyelan
    Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti
    Karikatür
    Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet