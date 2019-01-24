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16:02 24 Ocak 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Süreç Kocaoğlu adaylığını koyduğu zaman değişir

    © AA / Turgay Konuralp
    Türkiye
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    CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimler için aday adaylığını değerlendiren AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Kocaoğlu yüzde 50 ile seçilen bir belediye başkanı. Süreç adaylığını koyduğu zaman değişir" ifadesini kullandı. Zeybekci, "Gümbür gümbür değil çisil çisil ama devamlı bir seçim kampanyası yapacağız" dedi.

    Yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe turlarına devam eden Zeybekci, konuk olduğu TV 35'te Alev Olgay'ın sorularını yanıtladı.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
    Nihat Zeybekci, İzmirlilerle WhatsApp'tan konuşacak
    Zeybekci, "55 gün oldu, o kadar günde seçim kampanyası olarak başlamadık. Zaten ziyaretler, nezaket ziyaretleri şeklinde başladık. Hala da öyle devam ediyoruz. Oy oranı, oy miktarı filan zerre umurumda değil. Onun peşinde değilim ama insanlarımızdan aldığım bu pozitif yaklaşım, bize bakışları, gülümsemeleri, fotoğraf çekilme talepleri illa ki 'kahvemi, çayımı içmeden bırakmam' muhabbetlerinin aşırı derece artmış olması inanın bana bir gösterme" diye konuştu.

    İzmirlilerden kendisine değil İzmir'e oy istediğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

    "Hep şunu söylüyorum; İzmirli'den, İzmirli hemşehrilerimizden, İzmir'in her noktasındaki insanlarımızdan ‘oyunuzu bana verin' veya ‘bize verin' demeyi onlara yapılan bir saygısızlık olarak görürüm. Ben böyle bir şey demeye gelmedim, kimsenin oyunu da istemiyorum sadece şunu söylüyorum; diyorum ki ‘Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in menfaatlerine, İzmir'in geleceğin, oyunuzu kendinize verin' diyorum. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, ortak akıl kurtaracak, ortak hikayemiz kurtaracak. İzmir bunu yaptıktan sonra geri kalan şeyleri şu anda sayılan tüm problemlerinin tamamı inanın belirli bir takvimde hepsinin kolaylıkla çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz."

    'GÜMBÜR GÜMBÜR DEĞİL ÇİSİL ÇİSİL BİR SEÇİM KAMPANYASI'

    Seçim çalışmaları çerçevesinde izleyecekleri seçim kampanyası hakkında da bilgiler veren Zeybekci, kampanyalarının klasik bir seçim kampanyası olmayacağını söyledi.

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: Kendi hikayemi yazacağım, kendi türkümü söyleyeceğim
    İnsana, çevreye, hastaya, çocuğa saygılı ve iletişim alanlarının tamamının kullanılarak bir seçim kampanyası olacağını dile getiren Zeybekci, "Gümbür gümbür bir seçim kampanyamız hiç olmayacak. 30 ilçemiz dışında metropolde de çok daha fazlasını yapacağız. Ana caddelerinde ve sokaklarında dolaşmadığım hiç bir ilçe kalmayacak. Ama metropole geldiğiniz zamanda günde 78 saat yürüyerek çalışacağım. Yürürken de yanımızda o ilçemizin adayı, ilçe başkanımız olacak üç kişi gezeceğiz. 810 saat rahat yürüyebilirim o konuda bir problemim yok. Sadece vatandaşlarımızla beraber olmak, onlarla İzmir'i paylaşmak, onlara İzmir'i anlatmak, geleceğin dünyasındaki, çocuklarımızın dünyasındaki İzmir'in nerde olması gerektiğini anlatmak, o sevdamızı, hikayemizi anlatmak… Onlarla beraber seçim kampanyamızda yapacağımız şey bu. Böyle gümbür gümbür zangır zangır şeyler değil ama çisil çisil ama devamlı" ifadelerini kullandı.

    '1 NİSAN SONRASI 3 AYLIK BİR UYKUSUZLUK DÖNEMİMİZ OLACAK'

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
    © AA / Dilek Mermer
    Zeybekci: İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama kendisini bunu hazırlayamamış durumda
    1 Nisan itibariyle İzmirlilerin teveccüh gösterip kendilerine hizmet etme fırsatı vermeleri halinde yoğun bir çalışma temposuna gireceklerine işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu:

    "1 Nisan'dan sonra inşallah İzmir'imizin bu yönde bir kararı olduktan sonra, 3 aylık bir uykusuzluk dönemimiz olacak. 36 ay aralığında. Önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde bir yol haritası belirlemek, hiyerarşi belirlemek ve bunu belirdikten sonra icraata geçmek. Bu arada da 9 ay içerisinde ‘Bu şehirde evet çok şey değişti' diyecek algıyı mutlaka oluşturmanız gerekiyor ki şehriniz sizlere moral ve kamuoyu desteği vermeye devam etsin. O 9 ay süresinde İzmir'e gelmeyenlerin 9 ay sonra geldiklerinde ‘Şimdi biz ‘İzmir'de bu problemler var mı' diye bir şey oluyoruz ya onlar da öyle diyecekler; nasıl yani? Bu kadar sürede bunlar nasıl yapılabildi. İzmir'e mi geldik dedirteceğiz."

    'SEÇİLENİ HOŞ GÖRDÜM SEÇENDEN ÖTÜRÜ'

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
    AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci: Bu şehrin hikayesinin peşindeyiz, İzmir'i pazarlayacağız
    Zeybekci, "5 yıl sonra nasıl bir İzmir hayaliniz var" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    "Problem anlamında şuanda konuştuğumuz hiç bir şeyi, İzmir 5 yıl sonra konuşmuyor olacak. İzmir'in problemleri 25 yıllık süreçte çok köklüdür, çok zordur, çok ihmal edilmiştir. Bütün kalbimle, inancımla söylüyorum; ihmal edenler şunlar bunlar şu görüşlü siyasi parti filan değil, onun derdinde değilim. Kardeşim ben İzmir'in derdindeyim. İzmir'in bir fotoğrafını çekiyorum ve realite ortaya koyuyorum. Şundan, bundan, şu yaptı, bu yaptı değil. Hani diyorlar ya ‘Yaradılanı hoş gördüm yaradandan ötürü' bu sözümü ne olur çok iyi alın ve bunun da çok iyi bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Yanlış anlaşılma ihtimali de olabilir. ‘Seçileni hoş gördüm seçenden ötürü.' Onu milletimiz tekrar tekrar seçerek göreve getirdiyse başımla beraber, ama bu problemleri de hep beraber görelim onun için kimseye karşı siyaseten öyle bir şey içinde olmayacağım. Alıştığınız bir tarzım olmayacak."

    'İNSANIN BOĞAZINA BİR YUMRUK TIKANIYOR'

    Nihat Zeybekci
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: Cumhurbaşkanımız 'İzmir seni istiyor' dediğinde 'Başımızla beraber' dedik
    Kentte birçok çözülmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizen Zeybekci, "Alt yapı problemleri çok yoğun, şehrin en göz bebeği olan alanlarda, her yerde. Kanalizasyonun olmadığı yer olur mu? 4.5 milyonluk bir şehrin katı atıklarının dağlara taşlara atıldığı bir ortamda ben bunları duyduğum zaman aklıma geldiği zaman insanın boğazına bir yumruk tıkanıyor kalıyor nasıl yani diyorsun. Bunları nasıl söylersin başkalarına benim şehrimde ulaştırma daha doğrusu trafikle ilgili çok problemlerimiz, çocuklarımızla ilgili çok problemlerimiz var. Gençlerimizle ilgili sorunlar var spor salonları yok, spor alanları yok, yüzme havuzları yok. Pazar yerlerimizle ilgili sorunlarımız çok fazla çok yüksek seviyede pazar yeri problemimiz var bunlarla ilgili inşallah 4 Şubat'ta bunların hepsinin çözümünü ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

    'CHP'NİN ADAYINDAN BANA NE?'

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
    Aziz Kocaoğlu’ndan CHP yönetimine mektup
    Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayını henüz açıklamamasına ilişkin Zeybekci, "Müsaadenizle şöyle cevap vereyim; Bana ne! CHP'nin aday tespitiyle ilgili bölüm beni ilgilendirmez hakikaten, ama kim çıkacağı, kim gelirse gelsin biz bildiğimizi okuyacağız, kim gelirse gelsin biz İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimize gelecekte görmek istediğimiz İzmir sevdamızın projelerini anlatacağız ve bunu birlikte yapacağız. Kim gelirse gelsin, ben onlara da söyleyeceğim o olacak, geldikten sonra da, oyunuzu ne olur CHP'ye, AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye değil; oyunuzu İzmir'e verin diyorum" dedi.

    'KOCAOĞLU İLE KİMSEYİ ÇEKİŞTİRMEDİK, MERAK ETMESİNLER'

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ile belediye başkanlığına hemen hemen birlikte başladıklarını dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
    Kocaoğlu: Milletvekillerinin aday olmasına kökten karşıyım
    "Aziz Bey ile biz devamlı konuşuyoruz ki! Yani 15 yıldan beri, çünkü belediye başkanlığına hemen hemen beraber başladık, rahmetli Piriştina'nın vefatından çok kısa bir süre o geldi göreve 2004'ten sonra ve biz Ege Belediyeler Birliğinde Ege'li bir belediye başkanı olarak da. Ki İzmir Belediye Başkanı da aynı zamanda Ege'nin abisi sayılır. Öyle bir görevi de vardır. Yani genel itibariyle Ege'de bir şey de vardır. O anlamda bir ilişkimiz vardır kendisiyle. Dün de gelinlik fuarında beraberdik, çok da güzel bir fuar, iyi bir fuar. Artık bir marka olmuş on üçüncüsü düzenleniyordu, bir defile de vardı. Öyle sosyal, kendi aramızda özel konularda konuştuk. Kimseyi çekiştirmedik merak etmesinler."

    Zeybekci, "AK Parti ile CHP arasında yaşanan polemik konusunda olmamasını tercih ederim. Dedim ya Aziz Kocaoğlu bu şehirde yüzde 50 ile seçilen bir belediye başkanıdır. Adaylığını koyduğu zaman değişir, o vasfı kalkıyor onu da söyleyeyim, ama bizim için o konuda bir sıkıntı olmaz. Yüzde 50 ile seçilmiş olan milletin iradesi tarafından 5 yıl boyunca görevlendirilmiş olan bir süreç yaşıyor. Millete olan saygımızdan ona karşı da herhangi bir şeyimiz olmaz ama bu süreçte herhalde bir diyalog yaşandı öyle. Ben taraftar değilim" dedi.

    'BUNDAN SONRA BU SORUYA CEVAP VERMEYECEĞİM'

    "İzmirlilerin hayatlarına müdahale edileceği gibi bir kaygıları var. Böyle bir kaygıları olmalı mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
    Zeybekci: İzmirliler 'Rakımıza dokunma' diyor, eyvallah
    "Böyle bir şey asla kimsenin aklından bile geçmemeli, zaten bu da tartışılmamalı. Yani yazıklar olsun diyorum bunu hala İzmir'de tartışma konusu haline getirmek üzere gayret edenlere bunun ile ilgili hakikaten bir şeyler sarf edenlere diyorum ki; 'yazık yapmayın Allah aşkına' İzmir'in problemi bu değil. 21. yüzyıldayız, İzmir'deyiz. İzmir'de bunu hala tartışma konusu haline getirmiş olmak İzmir'e yapılan en büyük haksızlıktır. Konuyu tartışmıyorsunuz, İzmir'i konuşmuyorsunuz, İzmir'in geleceği ile ilgili hayallerinizi, sevdanızı, projelerinizi İzmir'in önüne getirmekten bırakıyorsunuz diyorsunuz ki farklı şey tartışalım. Ben zaten bundan sonra böyle bir soruya asla cevap da vermeyeceğim."

    31 Mart seçim günü başarıya ulaşacaklarına işaret eden Nihat Zeybekci, "Biz milletimizin tabiki vereceği oylarla ilgili söylediğim, bize vereceği oy değil İzmir'e vereceği oy önemli. İzmir'e vereceği oy geçerli. 1 Nisan sabahı inşallah güneş Anadolu'ya İzmir'den doğacak. 31 Mart akşamı inşallah o zeybek, Konak Meydanı'nda oynanacak. Ve İzmir'imiz için bence iyi olacak. İzmir'in kazanacağı bir noktada mutlaka her beraber olacağız" dedi.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, HDP, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci, İzmir
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