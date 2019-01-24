Antalya'da hortum: 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan sonrası Antalya-Muğla kara yolu trafiğe kapandı.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, hortum nedeniyle 13 yaşında bir çocuğun öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Antalya, Kumluca'da hortum sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hortum böyle görüntülendi. 🌪 pic.twitter.com/3jxLwkDIDq — Hava Forum (@HavaForum) 24 января 2019 г.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi.

Hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına da zarar verdi.

Antalya-Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

Antalya/ Kumluca beklediğim hortum oluştu pic.twitter.com/kVjyv8Pwif — Tamer Mındız (@meteoiscool) 24 января 2019 г.

​Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için saatteki hızı yer yer 100 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtına uyarısında bulunuldu.