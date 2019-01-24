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17:39 24 Ocak 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız

    © AA / Dursun Aydemir
    Türkiye
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    İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ardından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız" ifadelerini kullandı.

    22-25 Ocak 2019 arasında 'Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek' teması ile düzenlenen Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    Trump'sız Davos, küresel belirsizliklerin gölgesinde başlıyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'BAŞARILI BİR DAVOS ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

    — Davos'ta küresel eko sistem açısından ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu, Türkiye açısından bakıldığında özellikle 2018 yılında ve darbe başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yaşanan süreçlerin Türkiye'de oluşturduğu süreçlerin bertaraf edilmesi konusunda bir kez daha teyid edildiği, takdir edildiği gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik.

    'EKONOMİK SALDIRILAR KARŞISINDA TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ REFLEKSTEN ÖTÜRÜ ÖVGÜ ALDIK'

    — Birçok kişide şunu gördük ki, süreçlerden Türkiye'nin çok güçlü bir refleks göstererek başarılı bir şekilde bu politikalar doğrultusunda ne kadar olumlu başarılı bir setiyle karşı karşıya kaldık ve övgü aldık.

    Dünya Bankası
    © Flickr / World Bank Photo Collection
    Dünya Bankası, Türkiye raporunu açıkladı: Son 10 yılın en düşük büyüme tahmini
    -Siyasi olarak birçok ülke muhatabımız, mevkidaşımızla, Almanya, Rusya, Danimarka olsun birebir yüzyüze görüşme fırsatımız oldu.

    'FRANSIZ MALİYE BAKANINI TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ'

    — Önümüzdeki Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız.

    İLKBAHAR'DA ALMANYA SEYAHATİ

    — Muhtemelen İlkbahar'da Almanya seyahatimiz gerçekleşecek. Türkiye'nin içinden geçtiği tüm bu süreçlerde her geçen gün teker teker hayata geçirmesiyle bu güven ortamının makro ve mikroya yansıması açısından, Türkiye açısından, paydaşları açısından güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizebilirim.

    'ÇOK AKTİF BİR HAZİNECİLİK ORTAYA KOYACAĞIZ'

    Berat Albayrak
    © AA / Dursun Aydemir
    Albayrak: Türkiye, Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak
    -Çok daha aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Her kuruşu etkin bir şekilde kullanmak. Kur, para birimi, vadeyi çok daha etkin bir halde kullanılacak. Buna alışık olmayan bazı piyasa yorumcuları farklı şeylerle karşı karşıya kaldılar.

    — Son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettik. Kimse bizden reel ekonominin gerçeklerini, sanayi, endüstri, istihdam dengelerinden kopacak bir nakit akışı beklemesin.

    'EKONOMİYİ ÇOK RASYONEL VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK DURUMUNDAYIZ'

    — Tamamen bütçe dengesi içerisinde etkin ve aktif nakit akışı içerisinde tamamen bütçe dengeleri içerisinde özellikle birikmiş para ödemeleri başta olmak üzere.

    — İktisadi hayatı çok güçlü bir şekilde takip etmek durumundayız. Ekonomiyi çok rasyonel ve dengeli bir şekilde yönetmek durumundayız.

    IMF
    © REUTERS / Yuri Gripas
    IMF: Türkiye beklenenden fazla yavaşlayacak
    — 2019 ilk çeyreğinde birileri bütün algı oluşturmaya çalışmasına rağmen ikinci, üçüncü çeyrekte birçok beklentilerin aksine çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, reel ekonomiyi ve büyüme hızını güçlü bir şekilde kapatacağız.

    'RAKAMLAR, HIZLA NİSAN VE MAYIS AYINA DÖNDÜĞÜMÜZÜ GÖSTERİYOR'

    — Yıl sonuna kadarki gerçekleşmeler popülizmden uzak gerçekleşmeler. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan mayıs ayına hızlı döndüğümüzü gösteriyor. Kredi piyasasındaki canlanmayla birlikte toparlanmanın hızlı şekilde hayata geçeceğini düşünüyoruz. 31 Mart'tan sonra seçimsiz bir döneme girdiğimiz için kazanımların çok daha güçlü olduğu bir döneme gireceğiz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. 

    '2019 BÜTÇESİ ÇOK MUHAFAZAKAR BİR BÜTÇE OLDU'

    — 2019 bütçesi çok muhafazakar bir bütçe oldu. 2019'da büyüme, piyasa beklentileri, enerji fiyatı tahminleri, faiz maliyetlerinin oluşturacağı çok güçlü olacak. 2019 bütçesinin çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum. Kurla alakalı dünyanın hiçbir ülkesinde bir tahminde bulunmasını beklemek doğru değil. Türkiye belki uzun yıllar kur konusunda stratejik akılla, çok büyük koordinasyonla stratejiler belirlemiş olabilir. Türkiye kaliteli büyüyecekse kurun ortaya koyduğu analiz edip çok stratejik bir akla sahip olmak zorunda. Kurun rekabetçi değil Türkiye reel ekonomisine etkisinin çok daha yakından gözetildiği bir şekilde olmalıdır.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    Davos Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Davos Zirvesi, Berat Albayrak, Davos, İsviçre, Türkiye
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