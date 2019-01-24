AA: TSK, Tel Rıfat'taki YPG hedeflerini vurdu

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 saat içinde ikinci kez Tel Rıfat'taki YPG hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Dün YPG'nin Tel Rıfat'taki güçlerini topçu atışıyla vuran TSK'nın 24 saat geçmeden bir kez daha YPG/PKK'yı hedef aldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Tel Rıfat'a bağlı Şeyh İsa köyü ile Mare ilçesine bağlı güneydeki Harbil köyündeki hedeflere 12 obüs atışı yapıldı.

TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinki YPG hedeflerine yönelik dün 5 obüs atışı yapmıştı.