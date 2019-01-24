Venezüella'nın Türkiye Büyükelçisi: Sosyal çatışma ortamı oluştursun diye dış mihraklarca finanse edilen bazı gruplar, çapulcular var

Venezüella'nın Türkiye Büyükelçisi Reyes, "Sosyal çatışma ortamı oluştursun diye dış mihraklarca finanse edilen bazı gruplar, çapulcular var. En basit şekliyle düşünürsek bile dünyanın hiçbir yerinde kimse kendi kendini devlet başkanı ilan edemez" dedi.
Venezüella'da muhalif Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı olarak etmesi ve ABD'yle çeşitli Güney Amerika devletlerinin desteğini almasına tepki göstermek ve Venezüella halkına destek olmak amacıyla Vatan Partisi heyeti, Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’e ziyarette bulundu.
Reyes’i, Vatan Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Barlas Doğu beraberinde Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer ziyaret etti.
Reyes şu ifadeleri kullandı: "Bu durum Venezüella Anayasası’na ve devlet başkanına karşı yapılan doğrudan bir saldırıdır. Bolivarcı Anayasa’ya göre kimse kendi kendini başkan ilan edemez. Demokratik seçimlerle halkın yüzde 67’sinin oyunu alarak, Mayıs 2018 yılında ikinci kez iktidara gelmiş bir başkanın yerine geçmek söz konusu değildir. Bu tür bir durum başımıza geldi. Eski devlet başkanımız merhum Hugo Chavez vefat ettiğinde o dönemde yüksek seçim kurulu seçim çağrısında bulunana kadar dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı geçici olarak görevi yürütmüştü. Meclis başkanının böyle bir görevi yürütmesi söz konusu değil. Fakat bu şarlatan, kendini devlet başkanı ilan eden şarlatan özellikle Trump’tan aldığı ve onun çevresinde olan kukla devletlerden aldığı destekle kendini başkan ilan etmiştir. Fakat onun bir meşruiyet sorunu vardır. Biz bugünlere acı çekerek, medyatik ve ekonomik savaşlara maruz kalarak geldik. Sosyal çatışma ortamı oluştursun diye dış mihraklarca finanse edilen bazı gruplar, çapulcular var. En basit şekliyle düşünürsek bile dünyanın hiçbir yerinde kimse kendi kendini devlet başkanı ilan edemez. Guaido böyle bir şey yaparsa herhangi bir Venezüellalının da bunu yapması mümkün olur."
Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan da 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak Venezüella halkı ve Maduro’ya destek verdiklerini açıkladı: "Trump, tweet atarak hükumetleri düşürmeyi planlamaktadır. Daha önce askeri darbelerle yapamadığını bugün masa başında yapmayı hedefliyor. Venezuela halkının bu barbarca tutuma karşı birleştiğini görüyoruz. 15 Temmuz’da ABD, Türkiye’deki piyonlarıyla bizim ülkemizde de darbe teşebbüsünde bulundu. O dönem Venezüella hükümetinin Türkiye’ye verdiği desteği unutmayacağız. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek’te içinde bulunduğumuz dönemde Venezüzella’nın yanında olacaktır."
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