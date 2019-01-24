Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Akşener, yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Akşener, yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.
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