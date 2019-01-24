Lise öğrencisi, Yılmaz Özdil'e tepki olarak ücretsiz 'Nutuk' dağıttı

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini belirten Ata Mollaoğlu, "Mustafa Kemal kitabının 2 bin 500 lira karşılığında satılmasını absürt buldum. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından yazılan ‘Nutuk' kitabını vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. En önemli değerlerimizden biri olan Atatürk'ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim buna karşı tepki göstermemiz gerekmektedir. Bir insan eğer 9 doğru 1 yanlış yapıyorsa, bu yanlışı yüzüne söylemek gerekir. Bir insan 9 yanlış 1 doğru yapıyorsa, o doğruyu da söyleyeceksiniz. Biz bunları yapmazsak vah bu ülkenin haline'' ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.
1-Henüz 18 yaşında bir genç. İsmi Ata Mollaoğlu. Biriktirdiği harçlıklarıyla tanesi 2 bin 500 TL'den 1881 adet olmasa da 57 adet Nutuk alıp, İstiklal Caddesi'nde ücretsiz dağıtarak Yılmaz Özdil ve onun zihniyetine tokat gibi bir cevap vermiş. pic.twitter.com/vRPfyhU6HK— Mahir Ünal (@mahirunal) 24 Ocak 2019
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