Lise öğrencisi, Yılmaz Özdil'e tepki olarak ücretsiz 'Nutuk' dağıttı

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal' kitabının 2 bin 500 liraya özel baskı adı altında satılmasına tepkiler sürüyor. Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlara harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk' kitabını ücretsiz olarak dağıttı. Ata Mollaoğlu'un ücretsiz dağıttığı 57 adet ‘Nutuk' saniyeler içerisinde tükendi.

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini belirten Ata Mollaoğlu, "Mustafa Kemal kitabının 2 bin 500 lira karşılığında satılmasını absürt buldum. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından yazılan ‘Nutuk' kitabını vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. En önemli değerlerimizden biri olan Atatürk'ün ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim buna karşı tepki göstermemiz gerekmektedir. Bir insan eğer 9 doğru 1 yanlış yapıyorsa, bu yanlışı yüzüne söylemek gerekir. Bir insan 9 yanlış 1 doğru yapıyorsa, o doğruyu da söyleyeceksiniz. Biz bunları yapmazsak vah bu ülkenin haline'' ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.