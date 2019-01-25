Alparslan Kuytul yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Vakfın paralarını akladığı öne sürülen Gürbüz K., 2 bankadaki yaklaşık 16 milyon liranın tıbbi laboratuvarı olan sanık Koray S.'ye ait olduğunu belirterek, paranın vakıfla alakasının olmadığını söyledi. Bir dönem vakfın yönetiminde yer aldığını aktaran Koray S. ise toplantılara katıldığını fakat daha sonra vakıftan ayrıldığını ve paraların kendisine ait olduğunu ifade etti. Savunmaların ardından savcı, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti.
YAKLAŞIK BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Alparslan Kuytul Hocaefendi 4. Ağır Ceza Mahkemesinden Tahliye Edildi!— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) January 24, 2019
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AlparslanKuytul TahliyeOldu pic.twitter.com/rmlZMjUWNr
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