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07:49 25 Ocak 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım'dan anket sorusuna yanıt: Daha yolun başındayız

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, anket oranlarına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Daha yolun çok başındayız" dedi.

    TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kendisine yöneltilen anket sorusunu "Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak" diye yanıtladı.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    Yıldırım, gazeteci Murat Çelik'e konuştu.

    CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü isimli programda Çelik, Yıldırım'a yönelttiği bazı soruları ve karşılığında aldığı yanıtları şöyle aktardı:

    Rakibiniz Ekrem İmamoğlu'na karşı sizin en büyük avantajınız nedir?

    İstanbul seçimini kişisel mesele olarak görmüyorum. Biz 25 yılda İstanbul'u çöp dağlarından dünya metropolü haline getirdik. İstanbullulardan 2023'ün İstanbul'u için yeni bir yetki istiyoruz. Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da… Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da… Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum.

    Aynı şekilde, kendisinin size karşı avantajı nedir?

    İstanbul'u yönetmek, vizyon ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var evvel Allah. Biz kendi işimize bakıyoruz.

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
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    İmamoğlu'nun, "Arap turist tabii ki gelsin ama İstanbul Araplaştı ve bu yanlış" şeklindeki sözleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?

    İstanbul, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin mozaiğidir. Her dilden, milletten insan burada. Burası 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul sadece Ortadoğu için değil, dünya için de bir çekim merkezi. İtalyan da burada, Japon da, Amerikalı da… Bizim ülkemiz 4 mevsimi birarada yaşayan turizm cenneti. Geçen yıl 12.5 milyon turist geldi İstanbul'a. Türkiye'ye gelen toplam turistin 3'te biri neredeyse.

    İstanbul seçim sonucu yüzde kaça, yüzde kaç olacak? Anketlerdeki oranlar nedir, sizin tahminiz nedir?

    Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, yarış, belediye, anket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TBMM, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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