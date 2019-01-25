Fatih Altaylı: Muhafazakar bir araştırmacı, 'Ankara'da Mansur Yavaş 5 puan önde' dedi

Fatih Altaylı, "Anketçinin notları" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair bazı anekdotlar paylaştı.
Yazısında yer verdiği analizlerin muhafazakar bir araştırmacıya ait olduğunu belirten Altaylı, şunları aktardı:
— Son seçimde büyükşehire layık gördükleri birini, bir sonraki seçimde ilçe adayı bile yapmamayı CHP zor anlatır. Sarıgül DSP'den aday olursa AK Parti kesin destek atar. CHP büyükşehire giden yolun ilçe ilçe döşendiğini anlayamıyor. Kaybedeceği kesin olan yerlerde bile 1-2 puan arttıracak adaylar bulmaları lazımdı.
— Binali Bey adaylığı uzun süre kabul etmeme görüntüsü verdi. Bu AK Parti'nin aleyhine oldu. İsteksiz ve yorgun bir görüntü imajı oluştu.
— İstanbul'da yüzde 20 oranında Kürt seçmen var. Bunun yüzde 7'si AK Parti'ye, yüzde 5'i CHP'ye, kalanı HDP'ye oy verir. HDP İstanbul'da Altan Tan benzeri muhafazakar bir Kürt'ü aday gösterirse AK Parti'den çok oy alır.
— Adana'yı CHP alır.
— Antalya'da Muhittin Böcek önde. Menderes Türel'in şapkadan tavşan çıkarması lazım ama çok zor.
— Muğla AK Parti'ye gidecek gibi.
— Aydın'ı CHP alır.
— Manisa'yı Cumhur ittifakı alır. Millet İttifakı Özdağ'ı aday gösterebilseydi durum değişirdi.
— Balıkesir çok başa baş. Her şey olabilir.
— Bu seçimde eski AK Partililer çok değerli. Ordu'da, Samsun'da oyun bozabilirler.
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