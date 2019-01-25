Fatih Altaylı: Muhafazakar bir araştırmacı, 'Ankara'da Mansur Yavaş 5 puan önde' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair konuştuğu muhafazakar bir araştırmacının kendisine "Ankara'da Mansur Yavaş beş puan önde" dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, "Anketçinin notları" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair bazı anekdotlar paylaştı.

Yazısında yer verdiği analizlerin muhafazakar bir araştırmacıya ait olduğunu belirten Altaylı, şunları aktardı:

© AA / Ahmet Bolat Yıldırım'dan anket sorusuna yanıt: Daha yolun başındayız

- CHP, AK Parti'nin bu seçimlere giderken içinde bulunduğu zafiyetlerden yararlanamıyor. İstanbul'da Sarıgül konusunda büyük hata yaptılar. Ekrem İmamoğlu yarışa başladığı sırada CHP, AK Parti'nin 10 puan gerisindeydi. Bu fark birkaç hafta içinde 5 puana kadar düştü. Ancak Sarıgül'ün aday gösterilmemesi CHP'ye 1.5 ila 2 puan arasında bir kayıp getirir. Büyükşehir seçimine mal olabilir.

— Son seçimde büyükşehire layık gördükleri birini, bir sonraki seçimde ilçe adayı bile yapmamayı CHP zor anlatır. Sarıgül DSP'den aday olursa AK Parti kesin destek atar. CHP büyükşehire giden yolun ilçe ilçe döşendiğini anlayamıyor. Kaybedeceği kesin olan yerlerde bile 1-2 puan arttıracak adaylar bulmaları lazımdı.

— Binali Bey adaylığı uzun süre kabul etmeme görüntüsü verdi. Bu AK Parti'nin aleyhine oldu. İsteksiz ve yorgun bir görüntü imajı oluştu.

— İstanbul'da yüzde 20 oranında Kürt seçmen var. Bunun yüzde 7'si AK Parti'ye, yüzde 5'i CHP'ye, kalanı HDP'ye oy verir. HDP İstanbul'da Altan Tan benzeri muhafazakar bir Kürt'ü aday gösterirse AK Parti'den çok oy alır.

- Ankara'da Mansur Yavaş 5 puan önde. Mansur Bey son şansı olduğunu bilerek çok iyi çalışıyor. AK Parti ilçelerde de hata yaptı. Turgut Altınok AK Parti'nin tek avantajı.

— Adana'yı CHP alır.

— Antalya'da Muhittin Böcek önde. Menderes Türel'in şapkadan tavşan çıkarması lazım ama çok zor.

— Muğla AK Parti'ye gidecek gibi.

— Aydın'ı CHP alır.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Piar’dan üç büyükşehir için anket: İstanbul’da AK Parti ve CHP başa baş

- Eskişehir'de hocanın işi ilk kez zor. Başa baş bir durum var. AK Parti çok az önde gibi.

— Manisa'yı Cumhur ittifakı alır. Millet İttifakı Özdağ'ı aday gösterebilseydi durum değişirdi.

— Balıkesir çok başa baş. Her şey olabilir.

— Bu seçimde eski AK Partililer çok değerli. Ordu'da, Samsun'da oyun bozabilirler.