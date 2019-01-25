Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kemer'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Finike'de meydana gelen hortum sırasında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kumluca'daki bir özel hastaneye kaldırılan Demir'in burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Kemer'de hortum nedeniyle aracının dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kumluca ve Finike ilçelerinde dün meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.