Pazardaki sözlü tartışma, silahlı kavgaya döndü: Alışveriş yapan bir kadın vuruldu

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Perşembe Pazarı'nda iki arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada pazarda alışveriş yapan bir kadın, kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çorum'da bir mahallede bulunan perşembe pazarında meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kavga sırasında yanında bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi o esnada pazarda alışveriş yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki H.E.'nin eline isabet etti.

Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın, Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.