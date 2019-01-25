Ankara'da ByLock ve komiserlik sınavı operasyonu

Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 kişiden 29'u yakalandı.

© AA / Metin Aktas Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap tespit ettik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde eş zamanlı 2 operasyon düzenlendi.

ByLock kullanıcısı olduğu ve sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların belirlenmesinde, ByLock içeriklerinden yapılan kullanıcı tespitlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Mali Şube ekiplerince Ordu, Artvin, Adıyaman, Yozgat, Çanakkale, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen bir başka operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı. Zanlılardan birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu, firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, 2009'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine düzenlenen ilk operasyon olduğu kaydedildi.