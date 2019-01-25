Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda mahkeme başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi. Arslan 4 yıl daha AYM Başkanlığı'nı yürütecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı.

© Fotoğraf : DHA AYM Başkanı Arslan'a iki rakip çıktı

Dünkü seçimlerde hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık için bugün yapılan seçimlerde ise aday sayısı üye Kadir Özkaya'nın çekilmesiyle 2'ye düştü.

Başkanlık için mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarıştı. Arslan, yeniden AYM Başkanlığı'na seçildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyor. Arslan'ın görev süresi 10 Şubat'ta dolacak.

Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.