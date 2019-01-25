Adnan Oktar'ın itirafçı olan avukatı anlattı: Cinsel istismar, şantaj, tehdit...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren avukat Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, itirafçılar, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden yeni mezun olan avukat kadınların örgütün içerisindeki Hukuk Grubu'na nasıl dahil edildiğine dair süreci anlattı.
Buna göre örgütteki 'Erkek Kardeşler' grubunun üyeleri, önce tanıştıkları, ardından da düzenledikleri partilere davet ettikleri yeni mezun avukatları lüks yaşam ve kariyer vaatleri ile tuzağa düşürerek örgüte girmelerini sağladı. Erkek Kardeşler grubu üyelerinin adliyelerde de aktif olduğu belirtildi.
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