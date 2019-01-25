Adnan Oktar'ın itirafçı olan avukatı anlattı: Cinsel istismar, şantaj, tehdit...

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün 'Hukuk Grubu' üyesi olduğu ileri sürülen avukat Gülcan Karakaş itirafçı oldu. Karakaş'ın örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarıyla ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren avukat Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi.

Karakaş'ın, soruşturma kapsamında itirafçı olan 5. avukat olduğu belirtildi. İddialara göre Karakaş, örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, itirafçılar, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden yeni mezun olan avukat kadınların örgütün içerisindeki Hukuk Grubu'na nasıl dahil edildiğine dair süreci anlattı.

Buna göre örgütteki 'Erkek Kardeşler' grubunun üyeleri, önce tanıştıkları, ardından da düzenledikleri partilere davet ettikleri yeni mezun avukatları lüks yaşam ve kariyer vaatleri ile tuzağa düşürerek örgüte girmelerini sağladı. Erkek Kardeşler grubu üyelerinin adliyelerde de aktif olduğu belirtildi.