Hükümetin icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçesi projeleri devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak.

Buna göre, Sakarya Millet Bahçesi 6 Şubat, Eskişehir Millet Bahçesi 7 Şubat, Samsun Millet Bahçesi 13 Şubat, İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisindeki Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar Millet Bahçesi 14 Şubat, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap Millet Bahçesi 18 Şubat, Mersin Millet Bahçesi 19 Şubat ve Sivas Millet Bahçesi'nin de 27 Şubat'ta ihalesi düzenlenecek.

Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında 5 millet bahçesinin açılışı yapıldı. İkinci 100 gün içinde de yine 5 millet bahçesi açıldı.

Mart ayına kadar Diyarbakır'daki Sur Dicle Vadisi Millet Bahçesi de bitirilecek.

İstanbul Pendik ile Batman olmak üzere 2 millet bahçesinin ocak ayında ihalesi düzenlenirken, Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 28 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.