Hükümetin icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçesi projeleri devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak.
Buna göre, Sakarya Millet Bahçesi 6 Şubat, Eskişehir Millet Bahçesi 7 Şubat, Samsun Millet Bahçesi 13 Şubat, İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisindeki Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar Millet Bahçesi 14 Şubat, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap Millet Bahçesi 18 Şubat, Mersin Millet Bahçesi 19 Şubat ve Sivas Millet Bahçesi'nin de 27 Şubat'ta ihalesi düzenlenecek.
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Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında 5 millet bahçesinin açılışı yapıldı. İkinci 100 gün içinde de yine 5 millet bahçesi açıldı.
Mart ayına kadar Diyarbakır'daki Sur Dicle Vadisi Millet Bahçesi de bitirilecek.
İstanbul Pendik ile Batman olmak üzere 2 millet bahçesinin ocak ayında ihalesi düzenlenirken, Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 28 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
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