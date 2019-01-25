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14:06 25 Ocak 2019
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    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

    Demirtaş'ın tutukluluğuna devam kararı verildi, duruşma ertelendi

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın 3. duruşması sona erdi. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı da 24-25 Nisan'a erteledi. Demirtaş'ın avukatları, AİHM Büyük Dairesi'ne itirazda bulunacaklarını belirtti.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 /
    Demirtaş: AKP, MHP ve bir grup CHP'li bizi aceleyle yargının önüne attı
    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan telekonferans sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları ile HDP'li milletvekilleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

    İddia makamı, Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı ve tutuklulukta geçen sürenin istenen ceza miktarına göre ölçülü olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

    AVUKATLARI AİHM BÜYÜK DAİRESİ'NE İTİRAZDA BULUNACAK

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Evrim Aydın
    Demirtaş: 3 AKP'li bir HDP'liyi yargılıyor
    Mütalaaya karşı savunma yapmayacağını belirten Demirtaş, tahliye talebinin olmadığını ifade etti.

    Demirtaş'ın avukatları ise dava dosyalarının soyut suçlamalardan oluştuğunu, müvekkillerinin haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'ne tutuklama kararına ilişkin itirazda bulunacaklarını belirtti.

    Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı ve savunmasını tamamlamamış olması gerekçesi ile tutukluluğunun devamına karar verdi. Davanın görülmesine 24 ve 25 Nisan'da devam edilecek.

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    Etiketler:
    HDP, AİHM, Selahattin Demirtaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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