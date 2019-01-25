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14:33 25 Ocak 2019
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    Türk bayrağı

    Türk bayrağının iç çamaşırı gibi gösterildiği fotoğrafı 'Tepki göstersinler diye paylaştım' dedi, mahkeme üst sınırdan ceza verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, Türk bayrağının fotomontaj tekniği kullanılarak iç çamaşırı gibi gösterildiği bir fotoğrafı altına yorum yazarak paylaşan kişiye, 'Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

    İstanbul'da yaşayan Şeyhmus Azun, kendisine ait Facebook hesabından 14 Mart 2018 tarihinde Türk bayrağının fotomontaj tekniği kullanılarak iç çamaşırı gibi gösterildiği bir fotoğrafı altına yazılan müstehcen içerikli yorumla paylaştı.

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    © REUTERS / Osman Orsal
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    Yapılan ihbar kapsamında gözaltına alınan Azun, 25 Mart 2018'de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Azun hakkında, 'Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Azun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, savunmasında, "Ben bunu internette gördüm. O şekilde paylaştım. Tepki amaçlı paylaştım. Bana ağır geldi. Benim bayrağımın her zaman göklerde dalgalanması lazım, o amaçla söyledim. Tepki göstersinler diye paylaştım. Bu paylaşımı yapan bayana haddini bildirsinler diye böyle bir paylaşım yaptım. Bir hataya düştüm, bundan dolayı pişmanım. Suç olduğunu bilsem paylaşmazdım" ifadelerini kullandı.

    Azun'un avukatı da, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Bayrak ulusal bir değerdir. Milleti temsil eder, elbette göklerde olması lazım. Müvekkilim, bayrağın bir iç çamaşırında değil de, göklerde olması gerektiğini dile getirmiştir" dedi.

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    © Fotoğraf : AA
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    Davayı karara bağlayan Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Azun'un eylemi ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik alameti olan bayrağı aşağıladığı' ve bunu bilerek, kasten paylaştığı için üzerine atılı suça uyan cezanın en üst haddi ile cezalandırılması gerektiği kanaatine varıldığını belirtti.

    Mahkeme bu kapsamda, Azun'un Facebook'ta Türk bayrağının fotomontaj tekniği kullanılarak iç çamaşırı gibi gösterildiği bir fotoğrafı paylaşıp, altına yorum yazmak suretiyle 'Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama' suçunu işlediği kanaatine vararak, sanığa 3 yıl hapis cezası verdi.

    Sanığa verilen cezada indirime gitmeyen mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığın cezasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

    İSTİNAF KARARI ONADI, CEZA KESİNLEŞTİ

    Sanık Azun'un avukatları, cezayı fazla bularak yerel mahkemenin kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

    Dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

    Kararın onanmasıyla birlikte sanık Azun'un cezası kesinleşti.

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    Etiketler:
    İç çamaşırı, montaj, Hapis cezası, Türk bayrağı, Facebook, Şeyhmus Azun, Türkiye
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