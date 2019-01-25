Hortumun vurduğu Antalya'da yaşamını yitiren 13 yaşındaki Berivan, ailesine yardım etmek için mevsimlik tarım işçisi olmuş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Küçük Berivan'ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen hortum, 13 yaşındaki Berivan Karakeçili'yi ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada canından etti.

Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac, Berivan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Berivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Berivan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından Şanlıurfa'ya getirildi. Berivan, bugün memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi olan Berivan'ın Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike'ye gittiği, Kumluca'da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi.

Berivan'ın dayısı Şeyhmus Bağcı, yeğeninin ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini söyledi.