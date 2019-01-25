Hortumun vurduğu Antalya'da yaşamını yitiren 13 yaşındaki Berivan, ailesine yardım etmek için mevsimlik tarım işçisi olmuş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen hortum, 13 yaşındaki Berivan Karakeçili'yi ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada canından etti.
Berivan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından Şanlıurfa'ya getirildi. Berivan, bugün memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi olan Berivan'ın Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike'ye gittiği, Kumluca'da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi.
Berivan'ın dayısı Şeyhmus Bağcı, yeğeninin ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini söyledi.
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