Erdoğan: Adana mutabakatı bize Suriye'ye girmenin önünü açıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal, 15 Temmuz gecesinde darbecilerle anlaştı, Bakırköy'e gitti, kahvesini yudumladı. Sen korkaksın korkak" ifadesini kullandı.
ABD ve birçok ülke tarafından 'geçici devlet başkanı' olarak tanınan Juan Guaido'nun desteklenmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Biz hep darbelere karşı durduk. Darbecilerle yan yana olmadık. Şimdi Venezüella'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır."
Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı https://t.co/YHUrx8A5xm— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 25 января 2019 г.
'KORKAKSIN BAY KEMAL KORKAK'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Biz hep darbelere karşı durduk. Darbecilerle yan yana olmadık. Dünyanın neresinde bir darbe varsa biz onların karşısındayız. Mısır'da darbe yaptılar karşısında durduk. Şimdi Venezüella'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Darbecilerle beraber olmayacağız.
— Son 16 yılda Erzurum'a 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Buz pateni salonunda bu toplantıyı yapmak doğru değil ancak şimdi 10 bin kişilik kapalı spor salonunu yatırım programına aldık.
— 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni şehir merkezine kazandırıyoruz.
'SURİYE SINIRINDA OLUP BİTENLERDE TÜRKİYE HESAPLARI VAR'
— Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi.
'ADANA MUTABAKATI BABA ESED DÖNEMİNDE ATILMIŞ İMZALARDIR'
— Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibince silah çatanlar bize sınırdaş olan kardeşlerimizin geleceğini korumamıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz Adana Mutabakatıyla bu imzayı aldık. Bu imza herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmenin önünü açıyor.
'SÖZLER TUTULMAZSA GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ OLUŞTURURUZ'
— Bize Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz diyenler temenni ederim ki verilen son sözlerle bunu yerine getirirler. Sabrımız sınırsız değildir, bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar bekleyecek değiliz.
— Güvenli bölge konusunda BM'nin de bu işe uygun bir kabiliyeti olmadığını birçok örneğe bakarak görüyoruz. Bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye'dir. Bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Bunun dışındaki çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız.
— Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız.
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