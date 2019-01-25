Erdoğan: Adana mutabakatı bize Suriye'ye girmenin önünü açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatının, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin önünü açtığını söyledi. Erdoğan, "Teröristleri değil ülkemizi korumaya yönelik bir güvenli bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhur İttifakı'na yönelik mesajlar veren Erdoğan, "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atmamız lazım" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal, 15 Temmuz gecesinde darbecilerle anlaştı, Bakırköy'e gitti, kahvesini yudumladı. Sen korkaksın korkak" ifadesini kullandı.

ABD ve birçok ülke tarafından 'geçici devlet başkanı' olarak tanınan Juan Guaido'nun desteklenmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Biz hep darbelere karşı durduk. Darbecilerle yan yana olmadık. Şimdi Venezüella'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır."

Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı https://t.co/YHUrx8A5xm — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 25 января 2019 г.

'KORKAKSIN BAY KEMAL KORKAK'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA / Kayhan Özer Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

- 15 Temmuz gecesi saat 23.15. Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. Tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne geçiyor. Diyor ki, benim için 'bana haber verseydiler ben de beklerdim'. Telefondan mesajlarımızı tüm Türkiye'ye yaydık. 'Herkes meydanlara' dedik. Bütün millet meydanlara döküldü, sen kahveni yudumluyordun. Korkaksın korkak. Diktatörler zafer anıtı dikemez.

​- Biz hep darbelere karşı durduk. Darbecilerle yan yana olmadık. Dünyanın neresinde bir darbe varsa biz onların karşısındayız. Mısır'da darbe yaptılar karşısında durduk. Şimdi Venezüella'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Darbecilerle beraber olmayacağız.

— Son 16 yılda Erzurum'a 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Buz pateni salonunda bu toplantıyı yapmak doğru değil ancak şimdi 10 bin kişilik kapalı spor salonunu yatırım programına aldık.

— 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni şehir merkezine kazandırıyoruz.

'SURİYE SINIRINDA OLUP BİTENLERDE TÜRKİYE HESAPLARI VAR'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde

- Suriye sınırlarımızda olup bitenlerde Suriye değil, Türkiye hesapları var. Irak'ta Türkiye hesapları var. Millet olarak biz tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek ciddi çalışma varken, batıda belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışmaya rastlıyoruz. Sadece şu Erzurum'u sahip olduğu kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek zenginliktedir.

— Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi.

'ADANA MUTABAKATI BABA ESED DÖNEMİNDE ATILMIŞ İMZALARDIR'

- (Adana mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Adana mutabakatı baba Esed döneminde atılmış imzalardır. Birinin bizi davet etmesine gerek yok. 1998'de imza attık. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.

— Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibince silah çatanlar bize sınırdaş olan kardeşlerimizin geleceğini korumamıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz Adana Mutabakatıyla bu imzayı aldık. Bu imza herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmenin önünü açıyor.

'SÖZLER TUTULMAZSA GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ OLUŞTURURUZ'

— Bize Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz diyenler temenni ederim ki verilen son sözlerle bunu yerine getirirler. Sabrımız sınırsız değildir, bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar bekleyecek değiliz.

© AA / Cumhurbaşkanlığı /Cem Öksüz Erdoğan: Ülkemize karşı bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölgeye asla izin veremeyiz

- Bir güvenli bölge ya da tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde güvenli bölgeyi biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek beklemekteyiz.

— Güvenli bölge konusunda BM'nin de bu işe uygun bir kabiliyeti olmadığını birçok örneğe bakarak görüyoruz. Bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye'dir. Bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Bunun dışındaki çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız.

— Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız.