Araç kiralama devinden Türkiye'de konkordato talebi

Havalimanları ve şehir merkezlerinde günlük araç kiralama hizmeti veren Sixt, Türkiye'de (Artı Seyahat Acentesi Tekst. San. Ve Ticaret AŞ) İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme S.M.M.M. Mustafa Yaran'ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

© Fotoğraf : Twitter Konkordato talebi reddedilen Pamukkale resmen iflas etti

Filosunda bin 400 otomobil bulunan şirketin 200 milyon lirayı aşkın borcu bulunduğu kaydediliyor. Dava dilekçesine göre, olumsuz piyasa koşulları, bayilerin taahhütlerini yerine getirmemesi ve ortaklardan birinin büyük mali kriz, Artı AŞ'nin de mali dengesini bozdu.

© Fotoğraf : Twitter Ünlü giyim markası Collezione konkordato istedi

Sixt Türkiye Genel Müdürü Cenk Fadıllıoğlu "Konkordato talebinde bulunduk. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi; komiser ataması yaptı. Bu başvuru ile yasal hakkımızı kullandık. Bu başvuru ile birlikte banka borçlarımızı yapılandırmak istiyoruz. Operasyonlarımızda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

© Fotoğraf : Twitter Semerkand Yapı konkordato talep etti

Almanya'da 1912'de kurulan Sixt, dünya genelinde 110 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de araç kiralama sektörüne 1990'lı yılların sonunda giren Sixt, 2008'den bu yana da Artı AŞ tarafından temsil ediliyor.

Öte yandan, filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından Kuveytli Fleetcorp AŞ de geçen yıl sonunda konkordato talebinde bulunmuş, ancak mahkeme şirketin iflasına karar vermişti.