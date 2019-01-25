İnce: Bahçeli yakında beni destekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt veren Muharrem İnce, "Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan'a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki 'beka' polemiği sürüyor. Memleketi Yalova'da cuma namazı öncesi açıklama yapan İnce, Bahçeli'nin belediye seçimlerini beka sorunu olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

© AA / Mehmet Ali Özcan Bahçeli'den İnce'ye: Bekayı zeka sorunu görmek senin gibi mankurtların işi, vay densiz vay

Belediyecilik hizmetlerinin neler olduğunu anlatan İnce, "Bakın belediyecilik hizmetleri; çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek…. Bunlar Türkiye'nin beka sorunu olamaz, sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular, diğer illerde kurmadılar. Türkiye'de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" diye konuştu.

İnce, "Yine Sayın Bahçeli ‘herkes yoluna' demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur, ama unutmayın Trump Türkiye'yi tehdit ettiğinde, Erdoğan'ın 'üzgünüm demesi' Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye'yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan'ı destekliyor. Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan'a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa, ona ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" ifadelerini kullandı.