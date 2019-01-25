İnce: Bahçeli yakında beni destekler

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki 'beka' polemiği sürüyor. Memleketi Yalova'da cuma namazı öncesi açıklama yapan İnce, Bahçeli'nin belediye seçimlerini beka sorunu olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
İnce, "Yine Sayın Bahçeli ‘herkes yoluna' demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur, ama unutmayın Trump Türkiye'yi tehdit ettiğinde, Erdoğan'ın 'üzgünüm demesi' Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye'yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan'ı destekliyor. Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan'a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa, ona ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" ifadelerini kullandı.
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