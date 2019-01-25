CHP'li Çeviköz: Adana mutabakatını yeni keşfeden AKP iktidarını Suriye ile doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye ile imzalanan Adana mutabakatının Rusya tarafından gündeme getirilmesini 'üzüntü verici' olarak değerlendirdi. Çeviköz, "Adana kutabakatını yeni keşfeden AKP iktidarını, bu mutabakatın gereklerini yerine getirmek için derhal Suriye ile doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından gündeme gelen ve Suriye ile 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatıyla ilgili açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden Erdoğan'a Türkiye ve Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana mutabakatını hatırlatmıştı. Putin, "Suriye ile Türkiye arasında 1998'de imzalanan anlaşma hâlâ yürürlükte, bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün ve bugün yaptığı konuşmalarda Adana mutabakatına değinerek, "Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana mutabakatıyla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü örgüt mensuplarının bize teslimini gerektiriyor" ifadesini kullandı.
'TÜRKİYE'NİN SAHİP ÇIKMASI GEREKEN BELGEYİ ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE HATIRLATTI'
Emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Adana mutabakatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Mutabakatın imzalanmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerindeki iyileşmenin ivme kazandığını belirten Çeviköz, "Sayın Erdoğan'ın bu mutabakata işaret ederek Suriye'nin ülkemizin ulusal çıkarları ve sınır güvenliği için ne kadar önemli olduğunu yeni fark etmiş olması her şeye rağmen olumlu; en çok Türkiye'nin sahip çıkması gereken bu tarihi belgenin üçüncü bir ülke tarafından Türkiye'ye hatırlatılması ise ülkemiz adına üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.
CHP'nin, 7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Tahran Zirvesi'nden hemen sonra sunduğu 6 maddelik çözüm önerisinde Adana mutabakatının önemini bir kez daha vurguladıklarını hatırlatan Çeviköz, şöyle devam etti:
"CHP olarak, Adana Mutabakatı'nı yeni keşfeden AKP iktidarını, bu mutabakatın gereklerini yerine getirmek için derhal Suriye ile doğrudan temas kurmaya çağırıyor, mutabakatta işaret edildiği üzere terörle mücadele konusunda ‘karşılıklılık ilkesi çerçevesinde' Suriye ile iş birliği yapması gerektiğini hatırlatıyoruz."
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