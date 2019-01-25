Berkin Elvan'ın ailesine 'slogan atma' soruşturmasında takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan takipsizlik kararında, 'şüpheli' olarak ÖDP Başkanı Alper Taş, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ile Gezi Parkı olaylarında polislerin ateşlediği gaz fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın isimleri yer aldı.
Soruşturmada ifadesi alınan Gülsüm Elvan'ın, kamuya açık bir duruşmayı izlemeye gittiklerini belirterek, "Duruşma sonrası dışarıya çıktığımızda milletvekilleri açıklama yapıyorlardı. Ben de onların yanında bulundum. Ama bugüne kadar ne ben ne de eşim belirtilen sloganları atmadık. Orada bulunanlar bu sloganları atmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı aktarılan kararda, baba Sami Elvan'ın da aynı savunmayı yaptığı kaydedildi.
'GRUP UYARI YAPILMADAN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDI'
Kadir Gökmen Öğüt'ün ifadesinde, 'herhangi bir slogan atmadığını' söylediği, Alper Taş'ın ise, 'barışçıl ve anayasal hak olan basın açıklamasını izlemek için orada bulunduğuna' yönelik beyanda bulunduğu anlatılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:
Kararda, şüpheliler hakkında, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
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