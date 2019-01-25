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17:15 25 Ocak 2019
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    Berkin Elvan

    Berkin Elvan'ın ailesine 'slogan atma' soruşturmasında takipsizlik

    © AA /
    Türkiye
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    Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ile ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında, 2016'da Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava sonrası adliye önünde atılan sloganlar nedeniyle açılan soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan takipsizlik kararında, 'şüpheli' olarak ÖDP Başkanı Alper Taş, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ile Gezi Parkı olaylarında polislerin ateşlediği gaz fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın isimleri yer aldı.

    Sami Elvan
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'slogan' soruşturması
    Takipsizlik kararında, 25 Mart 2016'da saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davanın sanıklarının koridora çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100-150 kişilik grubun, "Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, faşizme karşı omuz omuza" şeklinde yüksek sesle bağırarak adliyenin çıkış kapısına yöneldiğine yönelik tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Soruşturmada ifadesi alınan Gülsüm Elvan'ın, kamuya açık bir duruşmayı izlemeye gittiklerini belirterek, "Duruşma sonrası dışarıya çıktığımızda milletvekilleri açıklama yapıyorlardı. Ben de onların yanında bulundum. Ama bugüne kadar ne ben ne de eşim belirtilen sloganları atmadık. Orada bulunanlar bu sloganları atmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı aktarılan kararda, baba Sami Elvan'ın da aynı savunmayı yaptığı kaydedildi.

    'GRUP UYARI YAPILMADAN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDI'

    Kadir Gökmen Öğüt'ün ifadesinde, 'herhangi bir slogan atmadığını' söylediği, Alper Taş'ın ise, 'barışçıl ve anayasal hak olan basın açıklamasını izlemek için orada bulunduğuna' yönelik beyanda bulunduğu anlatılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

    Berkin Elvan
    Twitter
    Bilirkişi raporuyla tespit edildi: Berkin Elvan'ı vuran polis Fatih Dalgalı
    "Kolluk kuvvetlerince incelenen iki adet DVD ile ilgili şüphelilerin ifadesi alınmış ise de yapılan tespitte şüphelilerin grup içinde bulundukları ancak sloganları yüksek sesle bağırdıklarına dair bir tespit yapılamadığının anlaşıldığı, bunun yanında gruba yönelik herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı, herhangi bir uyarı yapılmadan grubun adliye önünde açıklama yaptıktan sonra kendiliğinden dağıldığı anlaşılmıştır."

    Kararda, şüpheliler hakkında, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Eylem, Takipsizlik, Slogan, Halkevleri, ÖDP, Kenan Otlu, Kadir Gökmen Öğüt, Nuri Günay, Erdem Gül, Can Dündar, Alper Taş, Sami Elvan, Gülsüm Elvan, Berkin Elvan, Gezi Parkı, Taksim, Türkiye
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