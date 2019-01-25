Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."
- Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey© AA / Arif Akdoğan
- Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey© AA / Arif Akdoğan
- Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey© AA / Arif Akdoğan
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