Erdoğan: Bir vaadimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bir vaadimiz var, vaadimize sadık olacağız. 1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara esaslı bir ders vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Erzurum'da partisinin adaylarını tanıttıktan sonra İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katıldı.

Burada kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Bir vaadimiz var, vaadimize sadık olacağız" diyen Erdoğan, "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

— Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz. Güçlü bir Türkiye istemeyenler tüm araçlarıyla sahadalar.

— Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur.

— Döviz düşmeye başladı. Bunların hepsi gelip geçici, bu da geçer. İç siyasette, dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkacağız. Google, Yandex var ya, bizim de Google'ımız hazırlandı. Küre ve Atlas olarak uzaydan çekimler yapılabiliyor.

— Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz.