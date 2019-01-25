Fatih Altaylı: Türkiye artık Esad’la yola devam edilmesi konusunda Rusya ile mutabıktır

Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, "Türkiye artık Esad’la yola devam edilmesi konusunda Rusya ile mutabıktır. Esed yeniden Esad olmuştur. Bunda bir zarar var mıdır? Bence yoktur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Suriye arasında 21 sene önce imzalanan ve PKK'nın Suriye topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasının önüne geçmeyi amaçlayan Adana Mutabakatı'nın tekrardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gündeme getirilmesini yorumlayan Altaylı yazısında , "Türkiye, artık Esad'la yola devam edilmesi konusunda Rusya ile mutabıktır" ifadelerini kullandı.

''ESED' YENİDEN ESAD OLMUŞTUR'

Altaylı konu hakkındaki görüşlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Adana Mutabakatı yeniden gündeme geldi. Adana Mutabakatı neydi? Çok kısa bir tanımla Suriye yönetiminin terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte hareket etmesi.Şimdi Putin ile yapılan görüşmede Adana Mutabakatı'nın yeniden işletilmesi gündeme geldi. Yani terör örgütü mensuplarına karşı ortak hareket edilmesi. Kiminle? Rusya aracılığı ile Esad yönetimi ile. Bunun anlamı şudur. Türkiye artık Esad'la yola devam edilmesi konusunda Rusya ile mutabıktır. 'Esed' yeniden Esad olmuştur. Bunda bir zarar var mıdır? Bence yoktur. Kısa vadede Türkiye için en iyisi budur."

© AFP 2018 / IBRAHIM USTA Adana Mutabakatı yeniden gündemde: Ankara’nın Şam yönetimine elini uzatmasının zamanı geldi

Suriye yönetiminin PKK ve uzantılarının kendi topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını önlemeyi amaçlayan ancak 2011'den bu yana fiilen uygulanamayan protokolü gündeme getiren isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Moskova dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 1998'de imzalanan Adana mutabakatının önemli olduğunu dile getirirken, "Nitekim Sayın Putin de özellikle gündeme getirdi; 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bunun Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.