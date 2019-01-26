Soylu: Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz olmamıştır

Seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin şimdiden alınmaya başlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz vuku bulmamıştır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere ilişkin, "Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor. Hazırlıklar noktasında kamuoyumuzun müsterih olması gerektiğini ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Soylu, "Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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'TÜRK DEMOKRASİSİNE İFTİRA ATILMASINA MÜSADE ETMEMEK GEREKİR'

Seçimlerin güvenliğine yönelik şaibe yaratılmasına müsade gösterilmemesi gerektiğinin altına çizen Soylu, "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir" dedi.

'BİLGİSAYAR YAZILIMI YOLUYLA VEYA BİRKAÇ TIKLA SONUÇLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASININ GERÇEKLE YAKINDAN UZAKTAN ALAKASI YOKTUR'

Türkiye'de seçimlerin dijital ortamda yapılmadığını vurgu yapan içişleri bakanı, "Oy kullanımı da, oyların sayımı da dijital değildir. Vatandaş oyunu fiilen mühür basmak suretiyle kullanır. Seçim sistemimizde sürecin başında insan vardır, sonunda da yine insan vardır. Dolayısıyla oyların sayımı noktasında birilerinin bilgisayar yazılımı yoluyla veya birkaç tıklamayla sonuçlar üzerinde etkili olduğu iddiasının gerçekle bağdaşır yanı yoktur, mantıklı izahı da yoktur. Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz vuku bulmamıştır" şeklinde konuştu.