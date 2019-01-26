AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki: 'Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı', e ne yapabilirim

FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son kişilerden biri olduğunu belirten Özhaseki, "FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim" dedi.

Özhaseki, "Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı?" diye sordu.

Özhaseki'nin Özbey'in sorularına verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

© AA / Mahmut Serdar Alakuş AK Partili Özhaseki: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, bu neyin saltanatı?

"Özellikle bazı belediye başkan adayları hakkında sosyal medyada FETÖ ilişkileri olduğuna yönelik iddialar yer aldı. Zamanında sizin de üstünüze çok geldiler… FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son adamlardan birisi de benim. Gençliğimden beri yaşadığım hayat çizgisi çok net. 21 yıllık belediye başkanlığımda FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim. 21 yıllık belediye başkanlığımda 300'e yakın üst düzey görevli atamışım. İçinde bir tane FETÖ'den atılan ya da tutuklanan adam yok. Bu ikisi yetmiyor mu? Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı? Kayseri sanayisinde İstikbal grubu vardı. Bir kısmı FETÖ'ye yatkın insanlarmış. Bir kısmı tutuklu. Her zaman vergi rekortmenleri içinde ilk beştelerdi. 15 bin kişi çalıştırıyorlardı. 20 yıl belediye başkanlığı yapan biri olarak ‘Merhaba' demeyecek miydik? Böyle bir şey olabilir mi, bunları delil gibi göstermek çok çirkin. Ya kazanamazsanız? Aklımızın ucundan bile geçmiyor."