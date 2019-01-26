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12:14 26 Ocak 2019
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    Mehmet Özhaseki

    AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki: 'Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı', e ne yapabilirim

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, "'Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı', e ne yapabilirim" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    AK Partili Özhaseki'den seçim şarkısı: Cumhur İttifakı'yla Ankaram'da devam et
    Özhaseki seçim çalışmaları hakkında Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuştu.

    FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son kişilerden biri olduğunu belirten Özhaseki, "FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim" dedi. 

    Özhaseki, "Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı?" diye sordu.

    Özhaseki'nin Özbey'in sorularına verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    AK Partili Özhaseki: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, bu neyin saltanatı?
    "Özellikle bazı belediye başkan adayları hakkında sosyal medyada FETÖ ilişkileri olduğuna yönelik iddialar yer aldı. Zamanında sizin de üstünüze çok geldiler… FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son adamlardan birisi de benim. Gençliğimden beri yaşadığım hayat çizgisi çok net. 21 yıllık belediye başkanlığımda FETÖ'ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim. 21 yıllık belediye başkanlığımda 300'e yakın üst düzey görevli atamışım. İçinde bir tane FETÖ'den atılan ya da tutuklanan adam yok. Bu ikisi yetmiyor mu? Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ'cü çıktı'. E ne yapabilirim, Meclis'te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı? Kayseri sanayisinde İstikbal grubu vardı. Bir kısmı FETÖ'ye yatkın insanlarmış. Bir kısmı tutuklu. Her zaman vergi rekortmenleri içinde ilk beştelerdi. 15 bin kişi çalıştırıyorlardı. 20 yıl belediye başkanlığı yapan biri olarak ‘Merhaba' demeyecek miydik? Böyle bir şey olabilir mi, bunları delil gibi göstermek çok çirkin. Ya kazanamazsanız? Aklımızın ucundan bile geçmiyor."

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    Etiketler:
    Mehmet Özhaseki
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