Erdoğan'ın 'Yasin senin niye bıyık yok' diye sorduğu aday artık bıyıklı

Onlar bizim gençlerimiz, onlar bizim geleceğimiz!

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarımızın Yönetim Kurulu toplantısını ziyaret ettik. Gençlerimizin heyecanına ve sesine her daim kulak vererek, gelecek için hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. pic.twitter.com/J3yAUV0Duz