Erdoğan'ın 'Yasin senin niye bıyık yok' diye sorduğu aday artık bıyıklı

OdaTV'nin haberine göre, sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktığı görüldü.
Onlar bizim gençlerimiz, onlar bizim geleceğimiz!— Mehmet Yasin ÖZLÜ (@mehmetyasinozlu) January 24, 2019
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarımızın Yönetim Kurulu toplantısını ziyaret ettik. Gençlerimizin heyecanına ve sesine her daim kulak vererek, gelecek için hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. pic.twitter.com/J3yAUV0Duz
Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı.
Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti.
Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.
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