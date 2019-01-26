Antalya'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu.

Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

Antalya'da deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortum barınaktaki balıkçıların cep telefonlarıyla görüntülendi.https://t.co/jPw2CAFz8L pic.twitter.com/ZNB2BDllZY — TRT HABER (@trthaber) January 26, 2019

​Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Olayda yaralılar olduğu belirtildi.

Kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil, devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçları keserek yolu açmaya çalışıyor.

Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Öte yandan Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.