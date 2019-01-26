Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla bugün akşam saatlerine kadar yurdun batı kesimlerini etkileyeceği tahmin ediliyor. Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yağışlar, rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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